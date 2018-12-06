С какими лицами Лукашенко и Путин спорили в Санкт-Петербурге



Казалось, ни что не предвещало. Фото kremlin.ru

Все фото: скриншот видео kremlin.ru

Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге ознаменовалось пикировкой между президентами Беларуси и России.Возникшая в процессе выступленияполемика сстала такой жаркой, что руководителю Беларуси пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи.С какими лицами полемизировали руководители двух стран — в следующей фотоподборке: