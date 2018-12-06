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С какими лицами Лукашенко и Путин спорили в Санкт-Петербурге

06.12.2018 23:40 — Разное | UDF  
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Казалось, ни что не предвещало. Фото kremlin.ru
Мимика и жесты заклятых союзников без купюр.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге ознаменовалось пикировкой между президентами Беларуси и России.

Возникшая в процессе выступления Александра Лукашенко полемика с Владимиром Путиным стала такой жаркой, что руководителю Беларуси пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи.

С какими лицами полемизировали руководители двух стран — в следующей фотоподборке:

С какими лицами Лукашенко и Путин спорили в Санкт-Петербурге


С какими лицами Лукашенко и Путин спорили в Санкт-Петербурге


С какими лицами Лукашенко и Путин спорили в Санкт-Петербурге


С какими лицами Лукашенко и Путин спорили в Санкт-Петербурге


С какими лицами Лукашенко и Путин спорили в Санкт-Петербурге


С какими лицами Лукашенко и Путин спорили в Санкт-Петербурге


С какими лицами Лукашенко и Путин спорили в Санкт-Петербурге


С какими лицами Лукашенко и Путин спорили в Санкт-Петербурге


С какими лицами Лукашенко и Путин спорили в Санкт-Петербурге


С какими лицами Лукашенко и Путин спорили в Санкт-Петербурге

Все фото: скриншот видео kremlin.ru

 
 
Ссылка на источник 24
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Мимика и жесты заклятых союзников без купюр.
 
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