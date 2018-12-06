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Александр Лукашенко высказал Владимиру Путину своё мнение о ценах на энергоносители для Беларуси

06.12.2018 22:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. День большой политики в Санкт-Петербурге. Северная столица России приняла сразу два саммита – заседание Высшего Евразийского совета и встречу лидеров стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси откровенно и четко представил позицию нашей страны по нерешенным вопросам в ЕАЭС. Александр Лукашенко призвал партнеров к выполнению всех договоренностей.

Александр Лукашенко высказал Владимиру Путину своё мнение о ценах на энергоносители для Беларуси

Прямой разговор о проблемах и недоработках президенту России явно не понравился. Это касается в том числе и разговора о формировании общего Евразийского энергетического пространства. До тех пор, пока для добывающих стран рынок ЕАЭС будет экспортным, говорить о равной конкуренции для российских и белорусских предприятиях не приходится.

Цена на голубое топливо отличается практически вдвое. Российская сторона по-прежнему выступает за поэтапную либерализацию цен. Мы же настаиваем на выполнении белорусского-российского союзного договора, который предусматривает цены для Беларуси, как для Смоленской области.

Александр Лукашенко высказал Владимиру Путину своё мнение о ценах на энергоносители для Беларуси

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь выступает за обеспечение всеобъемлющего и безусловного выполнения всеми государствами-членами союзных норм и взятых на себя обязательств. Сторонами достигнута договоренность о создании к 2025 году общих рынков нефти, нефтепродуктов, а также газа. Мы приняли такое с вами решение. И мы обязаны выполнять всё в намеченные сроки и обеспечить работу Союза в условиях стабильной, справедливой топливно-сырьевой политики.

В союзнических отношениях нет интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов. Есть целостная система – Евразийский экономический союз. И под этим мы концептуально и конкретно все подписались.

Я полностью солидарен с президентом России, который как председатель Высшего совета в своем обращении к государствам-членам отметил важность развития новых сфер сотрудничества, в том числе таких, как атомная энергетика, возобновляемые энергоисточники. И сегодня был назван ряд новых направлений.

Однако отсутствие согласия по принципам формирования основного нефтегазового рынка не позволяет нашему Союзу прогрессировать более быстрыми темпами. Решение этого ключевого вопроса позволит нам приступить к освоению и других направлений.

На открытии саммита ЕАЭС состоялась дискуссия Александра Лукашенко и Владимира Путина на тему цен на энергоносители

Тарифный вопрос вызвал бурное обсуждение и жаркую дискуссию лидеров. Да, общий союзный энергетический рынок должен заработать в полную мощь к 2025 году. Запланировано постепенное ценовое выравнивание, которые в идеале должно привести к равным возможностям для производителей. Но что тормозит процесс и как измерить скорость сближение рынков? Ключевая белорусская позиция – к договоренностям нужно идти, а не пробуксовать фактически в начале пути.

Александр Лукашенко высказал Владимиру Путину своё мнение о ценах на энергоносители для Беларуси

Александр Лукашенко высказал Владимиру Путину своё мнение о ценах на энергоносители для Беларуси

Говоря о ценообразовании, Владимир Путин решил сравнить соседнюю Беларусь с ФРГ.

Александр Лукашенко высказал Владимиру Путину своё мнение о ценах на энергоносители для Беларуси

Владимир Путин, президент России:
Мы об этом договорились – создать документы, которые, по сути, являются планом нашего движения к этой цели, дорожной карты. Просто я обращаю внимание на то, что сегодня наши партнеры имеют достаточное преимущество.

Я упомянул ФРГ не просто так. В Беларуси и не должно быть 250 за 1 тысячу кубов. Но если бы Беларусь не имела преимуществ, связанных с интеграцией, а формировали бы цену на рыночных принципах, это было бы не 129, не 127, а 200. Вот в чем разница.    

Александр Лукашенко:
Владимир Владимирович, неправильные у вас расчеты. Мы имеем худшие условия, чем Германия, я уже об этом не единожды говорил. Вроде воевали против Германии вместе, а наши люди, еще не умершие после войны, имеют такую ситуацию. Они 200 имеют долларов, а мы, допустим, 130, потому что туда еще 3 тысячи километров качать надо, поэтому у них и цена такая.

Александр Лукашенко высказал Владимиру Путину своё мнение о ценах на энергоносители для Беларуси

Владимир Путин:
Вы правы абсолютно правы в том, что нам надо выработать план движения к единому рынку. Мы с этим согласны. Мы так и будем делать.

Дискуссия о ценах на газ продолжилась позже, уже в закрытом режиме. Без прессы президенты говорили гораздо дольше запланированного по протоколу времени. Но здесь всё логично – это те самые болевые темы интеграции, без решения которых двигаться дальше невозможно.   

Александр Лукашенко высказал Владимиру Путину своё мнение о ценах на энергоносители для Беларуси

Подробно обсуждали и нормативы расчета нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин. Нынешние были введены как временные, но согласия по цифрам у партнеров нет до сих пор. Предложение в очередной раз продлить сроки действующих абсолютно не выгодно для Беларуси.        

Александр Лукашенко высказал Владимиру Путину своё мнение о ценах на энергоносители для Беларуси

Тигран Саркисян, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:
У нас был прорыв, потому что мы утвердили программу формирования общего рынка газа. А это очень принципиальный для нас и для Беларуси вопрос. Первый важный результат – что мы все-таки пришли к компромиссу.

Второй важный результат – что мы сегодня утвердили программу формирования общего рынка нефти и нефтепродуктов. Тоже вопрос, где были острые дебаты. Нам удалось выравнять ситуацию, сделать существенный шаг вперед.
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Новости Беларуси. День большой политики в Санкт-Петербурге. Северная столица России приняла сразу два саммита – заседание Высшего Евразийского совета и встречу...
 
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