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Соперничество между Загитовой и Медведевой обсуждают фанаты фигурного катания. Тренер прокомментировал ситуацию
Новости России. Тренер юной фигуристки Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз отметил, что олимпийская чемпионка могла бы лучше сконцентрироваться за занятии спортом, если бы вокруг нее не было обсуждений и бурных реакций болельщиков. Об этом сообщает РИА Новости.
Финал Гран-при в Ванкувере пройдет с 6 по 9 декабря. Алина Загитова активно готовится к выступлению на турнире. Спортсменка уже провела первую тренировку на льду арены Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre. Однако общественность активно обсуждает соперничество между Алиной и Евгенией Медведевой, которая является серебряным призером Игр в Пхенчхане.
Даниил Глейхенгауз отметил, что после приезда спортсменка провела хорошую тренировку. Алина ни разу не упала, а это, конечно, очень радует. На льду ей очень комфортно. Девушке пока непросто справляться с повышенным вниманием, но и избавиться от этого невозможно. Каждый день в интернете появляются новые комментарии, не все позитивные. "Алина еще очень юная, поэтому ей легче будет тренироваться в спокойной обстановке и думать о спорте, а не о том, кому она нравится, а кому нет". Таково мнение тренера.
Алина в 16-летнем возрасте действительно звезда. В ее Instagram 490 тысяч подписчиков, а каждая фотография набирает более 70 тысяч лайков. Пользователи активно комментируют все события в ее аккаунте, вот некоторые из них:
«Алина, ты большая молодец! Так держать!!!»
«Успеха и спокойствия тебе. Помни, для кого ты катаешься, постарайся доставить зрителям радость. Все получится!»
«Лучшая!!! Удачи в финале!»
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Соперничество между Загитовой и Медведевой обсуждают фанаты фигурного катания. Тренер прокомментировал ситуацию
Новости России. Тренер юной фигуристки Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз отметил, что олимпийская чемпионка могла бы лучше сконцентрироваться за занятии...
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