Для диалога с государством бизнес-союзам не хватает экспертизы





Для того, чтобы вступать в эффективный диалог с государством, бизнесу необходимо обладать экспертизой. И здесь огромная роль отводится бизнес-союзам, которые эту экспертизу концентрируют.

На прошедшей дискуссии «Либерального клуба», посвященной теме предпринимательства в Беларуси, эксперт клуба Никита Беляев заметил, что белорусский бизнес сегодня может достучаться до государства, вопрос лишь в том, насколько проработаны те предложения, которые инициирует бизнес-союз.

Как подчеркнул управляющий партнер коммуникационного агентства «АРС Коммюникейшнз» Роман Костицын, сегодня диалог между государством и бизнесом однозначно есть и он интенсивен.

«Но есть одна проблема, – отметил он. – Государство ведь представлено отдельными ведомствами, лицами. И не все умеют правильно коммуницировать. В бизнесе тоже самое. Среди предпринимателей полно людей, которые не способны грамотно донести свою мысль до чиновников. То есть налицо тотальная коммуникативная неполноценность, безграмотность».

«Как пример, хочу привести одну из девальваций, произошедших года четыре назад, – напомнил эксперт. – Тогда со стороны ответственных должностных лиц, отвечающих за монетарную и финансовую политику государства, не было никаких комментариев. В это время буквально за несколько месяцев национальная валюта девальвировала в три раза. Вот такие вещи недопустимы».

По словам Романа Костицына, с тех пор произошел коммуникативный сдвиг со стороны государства. Все, что говорит президент, Декреты №7 и 8 – все это говорит о диалоге.

Готов ли сам бизнес к диалогу?

«Но готово ли бизнес-сообщество к данному диалогу? – задался вопросом эксперт. – Для того, чтобы вступать в эффективный диалог с государством, бизнесу необходимо обладать экспертизой. И здесь огромная роль бизнес-союзов, которые эту экспертизу концентрируют».

Роман Костицын отметил, что государство очень восприимчиво к экспертизе, которой ему не хватает и которую бизнес-сообщество способно ему предложить.

«Это может быть готовое решение некого вопроса, успешный кейс того, как данная проблема решалась, к примеру, в Зимбабве или в Польше, – предложил Роман Костицын. – И вот этот метод сравнения с другими странами самый эффективный. Сравнивая себя с кем-то, мы можем выработать свою модель. Например, мы сегодня уже понимаем, что нам не надо делать, глядя на пример России».

Председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Николай Ладутько также согласился с коллегой в том, что бизнес-союзам и ОКС сегодня очень не хватает экспертизы, аналитики.

Аналитика нужна, по его словам, прежде всего потому, что она позволит принимать правильные решения.

Также Николай Ладутько обратил внимание на то, что в рамках функционирования союзов также должна идти структуризация по профессиональному признаку.

«Надо чтобы предприниматели объединялись по интересам, по профессиям, по направлениям деятельности. А не так как в нынешних союзах представлены все: и ИТ- специалисты, и повара, и продавцы и т.п. Структуризация позволит сконцентрировать на определенных направлениях участие сил», – уверен он.

Почему бизнеса мало в бизнес-союзах?

В ходе дискуссии эксперты также вспомнили, что сегодня очень малого представителей от бизнеса в бизнес-союзах. Согласно последнему исследованию, их количество колеблется в районе 5-15%.

«Возникает вопрос: почему бизнесмены не идут в бизнес-союзы? – отметил независимый эксперт Леонид Фридкин. – Я не раз задавал этот вопрос самим предпринимателям. Ответ чаще всего такой: зачем, мне и так неплохо».

По словам эксперта, люди не понимают, что попытка решить свои проблемы в одиночку, зайдя с пакетом или конвертом в те или иные кабинеты, несопоставима по своим возможностям, какие может предоставить консолидируемая позиция бизнес-сообщества при наличии определенной массовости.

Это на сегодня проблема, как и для бизнеса, так и для самого бизнес-союза, считает Леонид Фридкин.

«Если бизнес-союз может сказать, что за ним и его предложением, инициативой стоит 2000 его членов, которые генерируют выручку в размере 1 млрд долларов, то разговаривать с таким бизнес-союзом будут совершенно иначе, – считает эксперт. – ПВТ открывает ногами любые двери, и их идеи слушают, даже если они совсем ни о чем. А предприниматели, которых гораздо больше, чем членов ПВТ, не могут ничего добиться, потому что разобщены и не могут внятно сформулировать свои позиции».