Бывший руководитель минского «Вестера» будет развивать белорусскую сеть Kvetka в Казахстане



merey.kz

7 декабря в Алматы открывается первый продовольственный магазин сети Kvetka, в которую инвестируют бизнесмены из Беларуси. За 4 года совместно с казахстанскими инвесторами они планируют открыть не менее 100 торговых точек в формате «у дома».

О старте этого проекта рассказал Forbes Казахстан его руководитель Кирилл Кирилаш. Топ-менеджер хорошо известен в розничном мире Беларуси: в конце 2000 – начале 2010-х годов он возглавлял минские магазины российской сети “Вестер”. После того как она из-за долгов отошла в управление Банку ВТБ, а потом была выкуплена владельцами сети “Рублевский”, Кирилл Кирилаш переехал в Россию. Согласно информации с его страницы в LinkedIn , в течение 2015-2017 годов он работал на различных должностях в российской сети O`Key.

Компанию Belorus Agro Garant, которая является оператором новой сети, Кирилл Кирилаш воглавил в августе этого года. Само юридическое лицо, согласно информации с портала kompra.kz, зарегистрировано в мае 2018 года. Ее учредители не раскрываются - буквально на днях правительство Казахстана отнесло такого рода информацию к коммерческой тайне. Руководитель Belorus Agro Garant Кирилл Кирилаш в комментариях Forbes Казахстан тоже не назвал владельцев Kvetka, сказав только, что сеть на паритетных началах принадлежит белорусским и казахстанским инвесторам, «у которых есть и другие виды бизнеса, но нет опыта работы в ретейле».

По словам главы Belorus Agro Garant, до конца года планируется открыть в Алматы 10 магазинов, в 2019 году – еще 30. А всего за четыре года по бизнес-плану на территории всего Казахстана должны действовать не менее 100 торговых объектов этого бренда. Кроме продуктов из Беларуси, на полках будут товары, сделанные в Казахстане – например, хлеб, напитки, яйца.



«Рынок магазинов в формате «у дома» в Казахстане неконсолидирован, - рассказал Forbes Казахстан Кирилл Кирилаш. – Нет сетей небольших продуктовых магазинов площадью от 50 до 150 кв. метров Есть национальные и региональные крупные сети, гипермаркеты. Но в мире такая тенденция, что люди перестают ездить в супермаркеты – нужно тратить три часа, обычно в выходной день. Мы хотим побороться за лидерство в нише «магазин у дома», куда казахстанские ретейлеры пока не смотрят. Они развивают гипермаркеты, супермаркеты, дискаунтеры, площадью от 500 кв. м».

Крупнейшим игроком в продовольственном сегменте казахстанской розницы является сеть Magnum Cash & Carry и Magnum ATAK, контролируемая бизнесменом Александром Гарбером. Ей принадлежат около 35 торговых комплексов в семи городах страны.

В число лидеров также входят местные сети Skif / Small, «Анвар», «Дина», «Арзан», «Реалист», а также немецкая Metro Cash & Carry и турецкая «Рамстор».