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Бывший руководитель минского «Вестера» будет развивать белорусскую сеть Kvetka в Казахстане
07.12.2018 00:24 — Разное | Ежедневник
merey.kz
7 декабря в Алматы открывается первый продовольственный магазин сети Kvetka, в которую инвестируют бизнесмены из Беларуси. За 4 года совместно с казахстанскими инвесторами они планируют открыть не менее 100 торговых точек в формате «у дома».
О старте этого проекта рассказал
Компанию Belorus Agro Garant, которая является оператором новой сети, Кирилл Кирилаш воглавил в августе этого года. Само юридическое лицо, согласно информации с портала kompra.kz, зарегистрировано в мае 2018 года. Ее учредители не раскрываются - буквально на днях правительство Казахстана отнесло такого рода информацию к коммерческой тайне. Руководитель Belorus Agro Garant Кирилл Кирилаш в комментариях Forbes Казахстан тоже не назвал владельцев Kvetka, сказав только, что сеть на паритетных началах принадлежит белорусским и казахстанским инвесторам, «у которых есть и другие виды бизнеса, но нет опыта работы в ретейле».
По словам главы Belorus Agro Garant, до конца года планируется открыть в Алматы 10 магазинов, в 2019 году – еще 30. А всего за четыре года по бизнес-плану на территории всего Казахстана должны действовать не менее 100 торговых объектов этого бренда. Кроме продуктов из Беларуси, на полках будут товары, сделанные в Казахстане – например, хлеб, напитки, яйца.
Крупнейшим игроком в продовольственном сегменте казахстанской розницы является сеть Magnum Cash & Carry и Magnum ATAK, контролируемая бизнесменом Александром Гарбером. Ей принадлежат около 35 торговых комплексов в семи городах страны.
В число лидеров также входят местные сети Skif / Small, «Анвар», «Дина», «Арзан», «Реалист», а также немецкая Metro Cash & Carry и турецкая «Рамстор».
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7 декабря в Алматы открывается первый продовольственный магазин сети Kvetka, в которую инвестируют бизнесмены из Беларуси. За 4 года совместно с казахстанскими...
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