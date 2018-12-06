7 декабря. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Международный день гражданской авиации.

ПРИМЕТЫ:

Екатерина. Катерина – покровительница незамужних девушек, брака и невест. Ясная погода - к морозной зиме Девушки в этот день перед сном клали под подушку кусок хлеба и загадывали, какой будет суженый.

РОДИЛИСЬ:

1598 Джованни Лоренцо БЕРНИНИ, итальянский художник и архитектор.

1822 Луи ПАСТЕР, французский химик и биолог, основатель микробиологии.

1910 Екатерина Александровна ФУРЦЕВА, бывшая ткачиха, в течение 14 лет была министром культуры СССР. В народе получила прозвище «Екатерина Великая». По слухам, была любовницей Н.С.ХРУЩЕВА.

1926 Петр Алексеевич ВЕЛЬЯМИНОВ, российский актёр.

1955 Александр Васильевич ФЕКЛИСТОВ, российский актер.

1960 Сергей Владимирович МАЗАЕВ, лидер группы «Моральный кодекс». У него от двух браков трое детей.

1978 Рома «ЗВЕРЬ» (Роман Витальевич БИЛЫК), лидер группы «Звери». Закончил ПТУ по специальности «техник-технолог». Жена Марина, двое детей

1980 Джон Джордж ТЕРРИ, английский футболист. Рост 186 см., вес 88 кг. У него сын и дочь – двойняшки.

1990 Уршула РАДВАНЬСКА, польская теннисистка.

2003 КАТАРИНА-АМАЛИЯ, принцесса Нидерландов.

СОБЫТИЯ:

1678 Луи ХЕННЕПИН стал первым европейцем, обнаружившим Ниагарский водопад.

1784 Был запатентован первый винт (польск. gwint, от нем. Gewinde -- нарезка, резьба) - крепежная деталь стержень с головкой (обычно имеет шлиц под отвертку) и резьбой...

1787 Дэлавэр стал первым американским штатом. Штат получил название не по имени одноименного индейского племени, а в честь первого губернатора Виргинии Т. УЭСТА, лорда де ла Варра.

1907 Впервые на боксерском ринге появился рефери. Им стал Юджин КОРРИ, судивший в Лондоне бой Томми БЁРНСА и Джеймса МОРА.

1941 Нападение японцев на Перл-Харбор («Гавайская операция»). С японских авианосцев в воздух поднялись 360 самолетов. В 7.40 утра они уже находились над базой США Перл-Харбор на Гавайях, где в то время базировался весь Тихоокеанский флот США. В результате нападения японцы потопили большое количество судов, уничтожили 311 самолетов и более 4 тысяч американских военнослужащих. Японские потери составили 29 самолётов.

1963 Был сдан в эксплуатацию первый в республике электрифицированный участок Белорусской железной дороги (Минск — Олехновичи, в 1966 году был продолжен до Молодечно).

1968 Американец Ричард ДОДД вернул в библиотеку книгу, которую его прапрапра...дед взял в 1823 году (рекорд продолжительности сдачи книги в библиотеку).

1988 Землетрясение в Армении силой 10,5 баллов. Более 25 тысяч погибших, около 19 тысяч стали инвалидами. Полностью был разрушен город Спитак, почти полностью - Ленинакан.

1998 Для итальянки Сабрины БАТТАЛИИ сшили самое дорогое в мире свадебное платье - стоимостью 6 млн. долл.