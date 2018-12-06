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Белые медведи, белки и совы: в Гродно появилась уютная новогодняя фотозона

07.12.2018 — Разное | Вечерний Гродно  
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Белые медведи, белки и совы: в Гродно появилась уютная новогодняя фотозона

В торговом центре OldCity всё готово к праздникам – в атриуме установили новогоднюю ёлку.

Главную красавицу «Старого города» украшают милые белые медведи, мудрые совы и трудолюбивые и запасливые белки. Рядом с ёлкой стоят домики и даже сани, в которых уже успели сфотографироваться маленькие гродненцы. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть самому, сделать оригинальные фотографии и надолго проникнутся праздничной атмосферой.

Белые медведи, белки и совы: в Гродно появилась уютная новогодняя фотозона

Белые медведи, белки и совы: в Гродно появилась уютная новогодняя фотозона

Белые медведи, белки и совы: в Гродно появилась уютная новогодняя фотозона

Белые медведи, белки и совы: в Гродно появилась уютная новогодняя фотозона

Белые медведи, белки и совы: в Гродно появилась уютная новогодняя фотозона

Белые медведи, белки и совы: в Гродно появилась уютная новогодняя фотозона

Белые медведи, белки и совы: в Гродно появилась уютная новогодняя фотозона

Белые медведи, белки и совы: в Гродно появилась уютная новогодняя фотозона

Белые медведи, белки и совы: в Гродно появилась уютная новогодняя фотозона

Белые медведи, белки и совы: в Гродно появилась уютная новогодняя фотозона

Белые медведи, белки и совы: в Гродно появилась уютная новогодняя фотозона

Белые медведи, белки и совы: в Гродно появилась уютная новогодняя фотозона

Белые медведи, белки и совы: в Гродно появилась уютная новогодняя фотозона

 
 
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В торговом центре OldCity всё готово к праздникам – в атриуме установили новогоднюю ёлку. Read More...
 
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