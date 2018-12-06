Белые медведи, белки и совы: в Гродно появилась уютная новогодняя фотозона





В торговом центре OldCity всё готово к праздникам – в атриуме установили новогоднюю ёлку.

Главную красавицу «Старого города» украшают милые белые медведи, мудрые совы и трудолюбивые и запасливые белки. Рядом с ёлкой стоят домики и даже сани, в которых уже успели сфотографироваться маленькие гродненцы. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть самому, сделать оригинальные фотографии и надолго проникнутся праздничной атмосферой.



















































