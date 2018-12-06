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ТОП-8 способов для рядового белоруса получить квартиру

07.12.2018 06:30 — Разное | Myfin  
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ТОП-8 способов для рядового белоруса получить квартиру
фото: Myfin.by

В Беларуси средняя зарплата по итогам октября составила 999,7 рублей.

В среднем в этом году один квадратный метр жилья в Минске для нуждающихся в улучшении жилищных условий стоит около 919 рублей, а в регионах страны на уровне 700-800 рублей. Правительством был доведен показатель по стоимости квадратного метра для нуждающихся в 718 рублей. На коммерческое жилье цены, понятно, выше. Как следует из объявлений, в Минске, например, однокомнатную квартиру площадью 33,5 кв.м на улице Алтайской можно купить за 40 тыс. долларов (цена 1 кв.м - 1194 доллара), а двухкомнатную площадью 44,5 кв.м на улице Гая за 45,1 тыс. долларов (цена 1 кв.м - 1013 долларов).

В регионах жилье дешевле. Так, в Молодечно, например, можно купить однокомнатную квартиру 31,5 кв.м за 23,5 тыс. долларов (753 доллара за 1 кв.м), а двухкомнатную 51,1 кв.м за 31,5 тыс. долларов (616 долларов за 1 кв.м).

Каждый ищет возможность решить квартирный вопрос и выбирает приемлемый вариант. Мы решили перечислить наиболее актуальные из них.

Способ №1. Накопления

Купить квартиру по рыночной стоимости. Этим вариантом пользуется многие. Так или иначе «в подмогу» им срабатывают различные факторы: многолетние личные накопления – за счет жесткой экономии, денежная поддержка родных и близких, а также их недвижимости.

По словам одной из минчанок, у нее, помимо собственных накоплений, была возможность разменять большую квартиру родителей, продать меньшую часть – однушку за $35 000 и приобрести двушку на вторичном рынке за $50 000.

Кстати, как сообщал Myfin.by, средний уровень цен по Минску на однокомнатные и двухкомнатные квартиры на вторичном рынке в настоящее время составляет 48 и 60 тысяч долларов соответственно. Есть варианты и дешевле (в основном малосемейки) – 30-35 тысяч долларов для однокомнатных квартир, 40-45 тысяч долларов для двухкомнатных.

Способ №2. Коммерческие кредиты и дополнительный доход

Многие берут кредиты на строительство и приобретение жилья по коммерческим ставкам. Белорусские банки предлагают их под проценты в среднем около 13% и выше на 10 и более лет.

Некоторые белорусы для покупки жилья используют потребительские кредиты.

В этом случае у людей обычно есть подспорье, например, благодаря сдаче внаем доставшегося по наследству или собственного жилья, благоустроенных дачных домов, гаражей, другого имущества.

 
Теги: Минск
 
 
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Какие способы получить собственную квартиру или дом могут использовать люди со средней зарплатой?
 
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