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ТОП-8 способов для рядового белоруса получить квартиру
В Беларуси
В среднем в этом году один квадратный метр жилья в Минске для нуждающихся в улучшении жилищных условий
В регионах жилье дешевле. Так, в Молодечно, например, можно купить однокомнатную квартиру 31,5 кв.м за 23,5 тыс. долларов (753 доллара за 1 кв.м), а двухкомнатную 51,1 кв.м за 31,5 тыс. долларов (616 долларов за 1 кв.м).
Каждый ищет возможность решить квартирный вопрос и выбирает приемлемый вариант. Мы решили перечислить наиболее актуальные из них.
Способ №1. Накопления
Купить квартиру по рыночной стоимости. Этим вариантом пользуется многие. Так или иначе «в подмогу» им срабатывают различные факторы: многолетние личные накопления – за счет жесткой экономии, денежная поддержка родных и близких, а также их недвижимости.
По словам одной из минчанок, у нее, помимо собственных накоплений, была возможность разменять большую квартиру родителей, продать меньшую часть – однушку за $35 000 и приобрести двушку на вторичном рынке за $50 000.
Кстати, как
Способ №2. Коммерческие кредиты и дополнительный доход
Многие берут кредиты на строительство и приобретение жилья по коммерческим ставкам. Белорусские банки предлагают их под проценты в среднем около 13% и выше на 10 и более лет.
Некоторые белорусы для покупки жилья используют потребительские кредиты.
В этом случае у людей обычно есть подспорье, например, благодаря сдаче внаем доставшегося по наследству или собственного жилья, благоустроенных дачных домов, гаражей, другого имущества.
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