Едет не так, как другие. Тест-драйв обновленного Nissan X-Trail с особыми доработками для рынка ТС

Nissan X-Trail — один из самых популярных кроссоверов на Земле. В Беларуси и Европе его знают под этим названием, за Атлантикой его зовут Nissan Rogue, но это не меняет сути. Под разными названиями на разных рынках планеты — одна и та же модель Nissan под индексом Т32. Отличия лишь в нюансах комплектации для разных рынков.

Перед нами обновленный X-Trail T32 2019-го модельного года. Казалось бы, зачем обновляться, когда и так всё хорошо, мягко говоря? Продажи идут, спрос стабильный. Но японцы сильны тем, что мыслят на перспективу: это сейчас хорошо, а немцы, например, ушли «в отрыв» в плане технологичности, современных систем превентивной безопасности, комфорта и гаджетов, корейцы, опять же, наступают на пятки стремительным ростом качества продукции. И китайцы не спят в шапку. Почивать на лаврах, в общем, не приходится.

Куда же двинулся Nissan в обновлении X-Trail?





«Премиальные материалы в отделках салона», «новый премиальный дизайн легкосплавных колесных дисков и появление дисков диаметра 19″», «современные системы активной безопасности, комфорта и мультимедиа, аналогичные тем, что применяются в автомобилях премиальных сегментов» — вот лейтмотивы всех выступлений специалистов Nissan Motor Rus на презентации обновления. В общем, Nissan уходит в «премиум».

Внешне обновление почти незаметно. Штрихи, коснувшиеся бамперов, решетки радиаторов, формы световых приборов.





В дорогих комплектациях стали доступны LED-фары с функцией поворота светового пучка на угол, зависящий от скорости движения и поворота руля, задние фонари стали светодиодными.



Фирменная эмблема Nissan тоже претерпела изменения

И эти изменения продиктованы не только и не столько заданием от маркетологов, но и функциональностью: теперь под пластиком находится радар системы аварийного торможения. Распознав помеху на траектории движения, эта система автоматически затормозит Nissan «в пол» на скоростях до 80 км/ч. В городе лишним не будет, полезная вещь! Только осталась одна недосказанность, что ли… Радар в «носу» есть, а его применения для активной системы круиз-контроля — нет.

В общем, активный круиз, позволяющий автоматически поддерживать скорость впереди идущего автомобиля и безопасную дистанцию, отсутствует. Жаль. А вот система определения опасных препятствий при движении задним ходом работает «на все деньги», проверено нечаянной дорожной ситуацией. И система контроля полосы движения, распознающая самую «корявую» разметку и подсказывающая водителю, что он вываливается из своей полосы без сигнала поворота, тоже хороша.

Интерьер стал другим. Хоть и не совсем



Приятные материалы, правильная эргономика — интерьер вызывает приятные ощущения

Совершенно новое рулевое колесо, подрезанное снизу по хорде на спортивный манер, с обновленными органами управления мультимедиа, маршрутным компьютером и круиз-контролем. Кстати, руль нынче обогреваемый, как и диван заднего ряда сидений. Материалы отделки стали более породистыми на ощупь, с прострочками, смотрится очень хорошо. Компоновка клавиш-рычагов-переключателей весьма продумана, ни к чему не приходится тянуться и морщить лоб, разгадывая нанесенные пиктограммы. Пожалуй, единственная эргономическая промашка — клавиша стеклоподъемника правой пассажирской двери.





Эти клавиши выпуклые, очень удобные для оперирования, но их выпуклая форма приводит к тому, что пассажир, укладывая руку на подлокотник правой дверной карты, неизменно касается «своей» клавиши рукой, а потом подпрыгивает на своем кресле от неожиданности, когда стекло дёргается вниз. Место расположения клавиши на подлокотнике не самое удачное.

Все же остальное на передних местах, включая обзорность для водителя по зеркалам, — ОК. Ещё плюс к обзорности — система кругового обзора с помощью четырех камер по периметру X-Trail.





Кстати, Nissan взял «на вооружение» российскую операционную систему Yandex Auto, и теперь будут предлагаться отдельные комплектации X-Trail Yandex, в которых головное устройство информационно-развлекательного комплекса «рулит» под ее управлением. И они доступны в нашей стране.

Сами кресла переднего ряда можно признать отличными. С большим диапазоном регулировок, длинной подушкой, удобной спинкой. Причем не только в топовых комплектациях с кожаной отделкой, но и тканевые. Мы опробовали все.





Задний ряд тоже заслуживает похвалы! Перемещение сидений в продольном направлении и регулировка угла наклона спинки дают возможность с комфортом устроиться пассажиру с любым телосложением. Что же касается практичности, багажника, трансформаций его и заднего ряда сидений, тут тоже все в полнейшем порядке.







Объем багажника варьируется от 410 до 497 литров, в зависимости от положения кресел заднего ряда на узлах продольной регулировки, а если их спинки сложить в ровный пол — тут и до двух кубометров недалеко. И полки-трансформеры очень удобны. Не каждый «премиальный» одноклассник может похвастаться такой практичностью при аналогичных материалах отделки.

Ещё больше изменений рестайлинг X-Trail затронул «железо», а именно конструкцию и настройки механизма рулевого управления, подвески, а также программное обеспечение бесступенчатой автоматической коробки передач CVT Jatco. Причем настройки эти — специально для нас, жителей стран Таможенного союза! В Nissan выяснили, что мы настолько отличаемся от европейцев и американцев по манере вождения, что начали специально для нас автомобили настраивать, тем более рынок достаточно перспективный.

Мы любим разгоняться «газ в пол». Поэтому отклик на педаль акселератора в стартовых режимах стал значительно резче. И шумоизоляция усилена, кстати.

Мы любим «летать» через искусственные, а также естественные неровности на асфальте. Потому настройки амортизаторов стали мягче в околонулевых положениях штоков, равно как и пружины с прогрессивной характеристикой упругости, а стабилизаторы — жестче. Чтобы возрастание кренов компенсировать.

Мы любим, когда руль «налит» усилием, воспринимаем это как спортивность. Потому ЭУР перекалиброван, а сам рулевой вал стал жёстче.





А еще мы не любим, когда противобуксовочная система «душит» тягу при проезде неровностей, потому алгоритмы ее работы претерпели изменения. И еще мы не любим, когда CVT выводит двигатель на режим оптимальной работы при энергичном разгоне, а дальше плавно меняет передаточные числа, удерживая этот режим. Теперь «вариатор» весьма правдоподобно меняет виртуальные «передачи», «переключая» их по мере разгона.

Пусть с точки зрения инженерии это абсурд — заставлять бесступенчатую трансмиссию имитировать смену ступеней, но «мы так любим». А коль любим — получите. И это правильно с точки зрения маркетинга, и абсолютно грамотно с точки зрения позиционирования продукта для небогатых, но с потребительскими характеристиками, близкими к премиальным.

К слову, комплектации покрышками тоже пересмотрены в сторону премиальности. Теперь универсальный дорожно-гравийный Yokohama Geolander устанавливается только на 17-дюймовые диски начальных комплектаций Nissan X-Trail. А 18−19″ получают породистые шоссейные покрышки от именитейшего европейского производителя.

Поехал ли он по-другому?

Да, все заявления инженеров Nissan о перенастройках в CVT не голословны. В ответ на резкое и полное нажатие педали «газа» X-Trail с АКП бросается со старта вперед с энергией бегуна-спринтера. Причем с любым из бензиновых моторов, будь-то 2.0 или 2.5, которые не претерпели никаких изменений, потому что в этом не нуждаются. Надежные и тяговитые моторы, чего их трогать. При постоянных режимах движения на ровном асфальте, прямиках, а также виражах стало вообще замечательно! И с точки зрения шумо-виброизоляции, и с точки зрения управляемости.





Есть только два «асфальтовых» замечания. Первое: на моторах 2.0 «вариатор» усердно имитирует передачи и качественно «пинает» автомобиль на старте с места при буйных разгонах, но при длительных спокойных трассовых режимах уж слишком успокаивается и долго реагирует на «кик-даун», когда требуется обогнать кого-нибудь.

Ручной режим CVT выручает решительно и бесповоротно! Но попробуй заставь «нашего человека» работать вручную, если купил «автомат». Второе замечание возникает, когда под колесами не самый лучший асфальт. Пересмотр характеристик амортизаторов и пружин в сторону смягчения дал результаты, но низкопрофильная, породистая «резина» на больших колесах не собирается смягчать наши не всегда ровные дороги. Вибрации неподрессоренных масс, удары от неровностей с острыми краями честно гасятся подвесками, но порой приходят на кузов, отзываясь зудом в сиденьях. Кстати, на комплектациях с дисками 17″ - ничего подобного не замечено. С ними Nissan X-Trail просто бесподобен даже при весьма энергичном пилотировании, причем как по ровным, так и гравийно-грунтовым покрытиям.





Наверное, именно поэтому любимцем нашего экипажа стал полноприводный дизельный 1.6 dCi Nissan X-Trail с шестиступенчатой «механикой» в комплектации SE+, с легкосплавными дисками 17″. На нем мы с удовольствием «отщелкивали» передачи, прописывая траектории на асфальте, и ползали по грунтовкам.

Возможно, восторгу немало поспособствовало то, что в Беларуси десятилетиями любили «дизялёк», но именно такая комплектация нам понравилась больше всего.

Равно как и максимальные комплектации со всем перечнем технологичных опций с моторами 2.5, которые весьма энергичны как на разгоне, так и на обгоне. Только на разбитых дорогах нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить резину и роскошные 19″ диски. А у «дизелька с механикой» из недостатков лишь дефицит тяги на малых оборотах.

Кроссовер. И точка





Чтобы куда-нибудь вползти, нужно филигранно работать тягой и сцеплением, ведь раздаточной коробки с понижающей передачей у кроссовера нет, тяги в диапазоне оборотов 1200—1300 немного, потому штурмовать внедорожные проблемы можно только жертвуя сцеплением, задирая обороты двигателя и «играя» им. Но зато какая экономичность! Испытывая автомобиль в самых разных режимах, от спокойных до критических, гоняя по трассам и ползая вне дорог, у нас получилось 7,4 л дизтоплива на 100 км, по маршрутному компьютеру. Блестящий результат!

Впрочем, для внедорожных экзекуций Nissan X-Trail поколения Т32 и не предназначен. Достаточно большие свесы щегольского переднего бампера, небольшие углы въезда. Хотя, если водитель имеет навыки внедорожного вождения, то он способен на многое, преодолевая достаточно сложный рельеф. А «вариатор», получая крутящий момент от двигателя посредством гидротрансформатора, только в помощь.





Сюда, кстати, журналистов не пускали организаторы, проложив маршрут в объезд. Но кто нас когда-либо смог удержать? Мы его спокойно проехали, оставив красивый кузов в целости и сохранности.

Да, Nissan явно прицеливается в «премиум», и обновление X-Trail это демонстрирует однозначно. И качеством, и настройками. Не без нюансов, конечно, только у кого их нет?

От 50 800 рублей

Старт продаж в Беларуси уже объявлен. Цены — тоже. На белорусском рынке обновленный Nissan X-Trail доступен с тремя двигателями на выбор. Это бензиновые двигатели объемом 2 л (144 лошадиные силы) и 2,5 л (171 сила), а также 130-сильный дизель 1.6. Вариант с базовым бензиновым мотором может быть с передним или полным приводом, все остальные версии — с полноприводной трансмиссией. Коробки передач — 6-ступенчатая «механика» либо вариатор CVT (для бензиновых машин).

Вариантов исполнения X-Trail — десять. Цены начинаются от 50 800 рублей за переднеприводный кроссовер с двухлитровым мотором и «механикой» (версия с CVT на 1900 рублей дороже). Самый доступный X-Trail с полным приводом — со 144-сильным мотором и вариатором предлагается за 56 900 рублей. Дизельный X-Trail обойдется минимум в 61 000 рублей, а самый дорогой кроссовер — в исполнении LE Top с 2,5-литровым двигателем и CVT за 72 100 рублей.

Краткие технические характеристики

Автомобиль, побывавший на тесте AUTO.TUT.BY Nissan X-Trail 1.6 dCi Рабочий объем, см3 1598 Максимальная мощность, л. с. 130 Максимальный крутящий момент, Нм 320 Максимальная скорость, км/ч 186 Разгон с 0 до 100 км/ч, с 11 Расход топлива, л/100 км (средний) 5,3 Длина, мм 4640 Ширина, мм 1820 Высота, мм 1740 Колесная база, мм 2705 Клиренс, мм 210