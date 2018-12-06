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Жительница Борисовского района обратилась на телеканал СТВ, чтобы решить проблему перебоев в отоплении

07.12.2018 02:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Температурные споры. На горячую линию телеканала СТВ обратилась жительница военного городка Печи Борисовского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Зов о помощи связан с отсутствием отопления. Однако в жилищном управлении заявляют, что оснований для паники нет. Недоверие к местным органам заставил женщину искать помощи у нашей съемочной группы.

Жительница Борисовского района обратилась на телеканал СТВ, чтобы решить проблему перебоев в отоплении

Жительница Борисовского района обратилась на телеканал СТВ, чтобы решить проблему перебоев в отоплении

Жительница Борисовского района обратилась на телеканал СТВ, чтобы решить проблему перебоев в отоплении

Корреспондент СТВ Вадим Смоляк отправился в Борисов, чтобы лично разобраться в неоднозначной истории.

Проблема отсутствия отопления, на первый взгляд, сезонная. Но тянется она, по словам жителей, не первый год. Наконец, взять ситуацию в свои руки решила Людмила Леонидовна. Решительно настроенная женщина дошла до Президентской комиссии. Вопрос закрыли, но ненадолго.

Жительница Борисовского района обратилась на телеканал СТВ, чтобы решить проблему перебоев в отоплении

Чем закончилась эта история – смотрите в видеоматериале.

Жительница Борисовского района обратилась на телеканал СТВ, чтобы решить проблему перебоев в отоплении
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Новости Беларуси. Температурные споры. На горячую линию телеканала СТВ обратилась жительница военного городка Печи Борисовского района, сообщили в программе...
 
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