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Анжелика Агурбаш и Белкоопсоюз запускают новый белорусский меховой бренд GNL by Angelica
Новости Беларуси. Дизайн-центр Белкоопсоюза и певица Анжелика Агурбаш запускают новый белорусский меховой бренд GNL by Angelica, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Удивлять ценителей моды партнеры будут трендовыми решениями в яркой и смелой и в тоже время стильной и современной коллекции нового сезона.
Подготовка к запуску совместного проекта шла больше года. В его успехе участники абсолютно уверены. Меховыми изделиями уже заинтересовались многие знаменитости. Чем именно будем покорять мировую модную индустрию? Расскажет корреспондент Виктория Ходосок.
В роли дизайнера знаменитая Агурбаш впервые. Потому, признается, заметно волнуется. К новому совместному проекту певица готовилась больше года. Вникала в суть производства, изучала современные тренды, мировые бренды, модные дома, выбирала «луки» на миллион. И даже освоила азбуку белорусского орнамента.
Анжелика Агурбаш, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Между тем, в очередь за белорусской коллекцией уже выстроились и знаменитости – Киркоров, Шарапова. Впрочем, сегодня успех Белкоопсоюза на рынке меховой моды очевиден. Сами выращиваем норку, сами же и производим готовые изделия. Из натурального меха высокого качества делам шубы, полушубки, жилеты, головные уборы, аксессуары. Получаются оригинальные эффектные модели.
Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:
У нас есть сырье, люди, у нас есть качественное оборудование, на котором мы можем сделать изделия для таких вот проектов.
Если мы будем узнаваемы где-то в какой-то стране, потом этот проект перерастает в производство массовых изделий.
Меховое производство Белкоопсоюза в противовес коллекциям известных брендов. Ни на шаг не уступаем. Об это говорят и гуру индустрии моды. А еще обращают внимание на соотношение цены и качества, стиля и комфорта – всего того, что мы хотим видеть в верхней зимней одежде. Потому в любом случае меховая обновка на вешалке пылиться не будет. Тем более, что зиму обещают морозную.
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Анжелика Агурбаш и Белкоопсоюз запускают новый белорусский меховой бренд GNL by Angelica
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Новости Беларуси. Дизайн-центр Белкоопсоюза и певица Анжелика Агурбаш запускают новый белорусский меховой бренд GNL by Angelica, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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