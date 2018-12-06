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Лучшие 14 бизнесменов. Итоги конкурса «Предприниматель года» подвели в Беларуси
Новости Беларуси. 6 декабря стало известно, кто представит Беларусь в финале самого престижного международного конкурса предпринимателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На торжественной церемонии назвали имя победителя национального отбора.
Конкурс «Предприниматель года» объединяет лучших бизнесменов из 60 стран. В Беларуси финалистами на этот раз стали 14 человек. Из них жюри уже выбрало победителей в номинациях «Международный бизнес», «Региональный лидер», «Бизнес среды обитания» и «Стремительный рост». Собственно, один из них и получит шанс побороться за предпринимательский «Оскар».
Международный финал состоится в июне 2019 года в Монако.
Олег Хусаенов, член жюри национального конкурса «Предприниматель года»:
Павел Лащенко, организатор национального этапа Международного конкурса «Предприниматель года»:
Жюри также назвало имя обладателя специального приза.
Сильнейших бизнесменов международное сообщество в рамках конкурса «Предприниматель года» выбирает уже больше 30 лет. Организаторы таким образом поощряют вклад коммерсантов в национальную и мировую экономику. Это также поиск своего рода образцов для подражания в сфере бизнеса и стимулирование предпринимательской активности. Беларусь присоединилась к конкурсу в 2014 году.
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Новости Беларуси. 6 декабря стало известно, кто представит Беларусь в финале самого престижного международного конкурса предпринимателей, сообщили в программе...
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