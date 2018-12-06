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Лучшие 14 бизнесменов. Итоги конкурса «Предприниматель года» подвели в Беларуси

07.12.2018 01:08 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 6 декабря стало известно, кто представит Беларусь в финале самого престижного международного конкурса предпринимателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На торжественной церемонии назвали имя победителя национального отбора.

Лучшие 14 бизнесменов. Итоги конкурса «Предприниматель года» подвели в Беларуси

Конкурс «Предприниматель года» объединяет лучших бизнесменов из 60 стран. В Беларуси финалистами на этот раз стали 14 человек. Из них жюри уже выбрало победителей в номинациях «Международный бизнес», «Региональный лидер», «Бизнес среды обитания» и «Стремительный рост». Собственно, один из них и получит шанс побороться за предпринимательский «Оскар».

Международный финал состоится в июне 2019 года в Монако.

Лучшие 14 бизнесменов. Итоги конкурса «Предприниматель года» подвели в Беларуси

Олег Хусаенов, член жюри национального конкурса «Предприниматель года»:
Мы попытались установить определенные критерии, в том числе выручка, динамика бизнеса, количество рабочих, насколько есть стратегический контроль этой компании на то, чтобы развиваться дальше.

Лучшие 14 бизнесменов. Итоги конкурса «Предприниматель года» подвели в Беларуси

Павел Лащенко, организатор национального этапа Международного конкурса «Предприниматель года»:
Наступило время радоваться за белорусских предпринимателей, которые выходят на международный уровень. Благодаря своему таланту, своему упорству они показывают, что Беларусь способна производить продукты международного качества, международного масштаба.

Жюри также назвало имя обладателя специального приза.

Сильнейших бизнесменов международное сообщество в рамках конкурса «Предприниматель года» выбирает уже больше 30 лет. Организаторы таким образом поощряют вклад коммерсантов в национальную и мировую экономику. Это также поиск своего рода образцов для подражания в сфере бизнеса и стимулирование предпринимательской активности. Беларусь присоединилась к конкурсу в 2014 году.

Лучшие 14 бизнесменов. Итоги конкурса «Предприниматель года» подвели в Беларуси
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Новости Беларуси. 6 декабря стало известно, кто представит Беларусь в финале самого престижного международного конкурса предпринимателей, сообщили в программе...
 
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