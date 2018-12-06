В сельских населенных пунктах области не будут отключать ночное освещение

Чтобы обеспечить освещение в режиме нон-стоп в темное время суток персоналу районных электрических сетей РУП «Гродноэнерго» потребовалось провести перепрограммирование реле управления уличным освещением без его отключения в ночное время на всех участках дорог и улиц сельских населенных пунктов. В полном объеме оно проведено в 12 районах области. Срок полного завершения работ – 7 декабря. Оплату за освещение дорог в сельской местности осуществляют сельские Советы, на республиканских и областных дорогах – их хозяева – РУП «Гродноавтодор» и КУП «Гроднооблдорстрой».

Как сообщили в РУП «Гродноэнерго», наиболее оперативно сработали в Волковысском районе электрических сетей. Здесь во всех населенных пунктах уличное освещение перепрограммировано в режим полной работы в ночное время. Уличное освещение работает на территории района без отключений на дорогах республиканского и областного значения. Оно включается 17.19 до 8.31, в агрогородках -- с 17.29 до 7.30, в остальных сельских населенных пунктах с 18.31 до 07.30.Главная цель проводимой работы – повышение безопасности уязвимых участков дорожного движения в условиях осенне-зимнего периода. Тем не менее, ГАИ предупреждает, что нелишне пешеходам и велосипедистам приобрести фликеры, чтобы обозначить себя на дорогах и даже на деревенских улицах.