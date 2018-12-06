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В сельских населенных пунктах области не будут отключать ночное освещение

07.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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В сентябре-октябре нынешнего года сотрудниками подразделений ГАИ области были проведены проверки работы  наружного освещения на автомобильных дорогах и улицах населенных пунктов. Речь идет о недопустимости частичного освещения этих участков дорог в осенне-зимний период. По результатам проверок ответственным должностным лицам выдано 118 предписаний на устранение недостатков в работе  уличного и дорожного электроосвещения. К административной ответственности привлечено 10 должностных лиц. 
 
В сельских населенных пунктах области не будут отключать ночное освещение


Чтобы обеспечить  освещение в режиме нон-стоп в темное время суток  персоналу районных электрических сетей РУП «Гродноэнерго»  потребовалось провести перепрограммирование реле управления уличным освещением без его отключения в ночное время на всех участках дорог и улиц сельских населенных пунктов. В полном объеме оно проведено в 12 районах области. Срок полного завершения работ – 7 декабря. Оплату за  освещение дорог в сельской местности осуществляют сельские  Советы, на республиканских и областных дорогах – их хозяева  – РУП «Гродноавтодор» и  КУП «Гроднооблдорстрой». 
 
В сельских населенных пунктах области не будут отключать ночное освещение
  

Как сообщили в РУП «Гродноэнерго», наиболее оперативно сработали в Волковысском районе электрических сетей. Здесь во всех населенных пунктах  уличное освещение перепрограммировано в режим полной работы  в ночное время. Уличное освещение работает на территории района  без отключений на дорогах республиканского и областного значения. Оно включается  17.19 до 8.31, в агрогородках --  с 17.29 до 7.30, в остальных сельских населенных пунктах с 18.31 до 07.30. 

В сельских населенных пунктах области не будут отключать ночное освещение


Главная цель проводимой работы – повышение безопасности уязвимых участков дорожного движения в условиях осенне-зимнего периода. Тем не менее, ГАИ предупреждает, что нелишне пешеходам и велосипедистам приобрести фликеры, чтобы обозначить себя на дорогах и даже на деревенских улицах. 
 
 
 
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В сентябре-октябре нынешнего года сотрудниками подразделений ГАИ области были проведены проверки работы наружного освещения на автомобильных дорогах и улицах...
 
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