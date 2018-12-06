Тест. Выберите один имбирный пряник из четырех - и мы подскажем, куда пойти на выходных в Минске

На этот раз мы предлагаем вам выбрать одну из картинок с имбирными пряниками, которая больше всего придется по вкусу, а дальше уже дело за AFISHA.TUT.BY: один клик — и мы подскажем, куда пойти на предновогодних выходных в Минске и как провести это время максимально красиво.

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