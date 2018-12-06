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«Длинные» вклады в рублях: некоторые банки понизили ставки, но кое-что выбрать можно

07.12.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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После роста ставок в сторону 12,5%, который наблюдался в течение трех месяцев, в ноябре часть банков все-таки сократила ставки по длинным депозитам в белорусских рублях. Правда, возможности выбора у вкладчиков остались. FINANCE.TUT.BY представляет свежий обзор вкладов в национальной валюте сроком на два и три года.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Сначала приятные новости: Белинвестбанк поднял ставку на 0,5% годовых — теперь размещенные на два или три года деньги в этом банке будут приносить 11% годовых. Белгазпромбанк наконец избавился от рудиментарных 0,05% по единственному длинному вкладу в белорусской валюте — теперь заработок составляет 8% годовых.

Белагропромбанк сократил на те же полпроцента ставку по вкладу на три года, у Банка БелВЭБ 0,5% годовых потерял двухгодичный вклад. Кроме того, в этом банке больше нельзя разместить белорусские рубли на три года — максимальный срок вкладов — 24 месяца.

Банк

Депозит

Срок

Ставка

отзывный / безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

2, 3 года

12,5%

безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Ракета

2 года

12,5%

безотзывный

Белагропромбанк

Стандарт

2 года

10,5%

безотзывный

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

12%

безотзывный

Беларусбанк

Свободный выбор

2 года

10,5%

безотзывный

Беларусбанк

Классик детский

3 года

10,3%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Персональный

2 года

10%

безотзывный

Белгазпромбанк

Вклад на 3 года — выгодный

3 года

8%

отзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

2, 3 года

12,5%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

2, 3 года

11%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Капитальный

2 года

10,3%

безотзывный

Статусбанк

Запасливые бабки

2 года

8%

отзывный

Франсабанк

Верный расчет

2 года

12%

безотзывный

Банк, депозит

Срок, ставка

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

2, 3 года

12,5%

безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Ракета

2 года

12,5%

безотзывный

Белагропромбанк

Стандарт

2 года

10,5%

безотзывный

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

12%

безотзывный

Беларусбанк

Свободный выбор

2 года

10,5%

безотзывный

Беларусбанк

Классик детский

3 года

10,3%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Персональный

2 года

10%

безотзывный

Белгазпромбанк

Вклад на 3 года — выгодный

3 года

8%

отзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

2, 3 года

12,5%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

2, 3 года

11%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Капитальный

2 года

10,3%

безотзывный

Статусбанк

Запасливые бабки

2 года

8%

отзывный

Франсабанк

Верный расчет

2 года

12%

безотзывный

Выбрать подходящий вклад в банках Беларуси:

 
Теги: Минск
 
 
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FINANCE.TUT.BY представляет свежий обзор вкладов в национальной валюте сроком на два и три года.
 
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