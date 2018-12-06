«Длинные» вклады в рублях: некоторые банки понизили ставки, но кое-что выбрать можно

После роста ставок в сторону 12,5%, который наблюдался в течение трех месяцев, в ноябре часть банков все-таки сократила ставки по длинным депозитам в белорусских рублях. Правда, возможности выбора у вкладчиков остались. FINANCE.TUT.BY представляет свежий обзор вкладов в национальной валюте сроком на два и три года.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Сначала приятные новости: Белинвестбанк поднял ставку на 0,5% годовых — теперь размещенные на два или три года деньги в этом банке будут приносить 11% годовых. Белгазпромбанк наконец избавился от рудиментарных 0,05% по единственному длинному вкладу в белорусской валюте — теперь заработок составляет 8% годовых.

Белагропромбанк сократил на те же полпроцента ставку по вкладу на три года, у Банка БелВЭБ 0,5% годовых потерял двухгодичный вклад. Кроме того, в этом банке больше нельзя разместить белорусские рубли на три года — максимальный срок вкладов — 24 месяца.

Банк Депозит Срок Ставка отзывный / безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

2, 3 года 12,5% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Ракета

2 года 12,5% безотзывный Белагропромбанк Стандарт

2 года 10,5% безотзывный Белагропромбанк Стандарт

3 года 12% безотзывный Беларусбанк Свободный выбор

2 года 10,5% безотзывный Беларусбанк Классик детский

3 года 10,3% безотзывный Банк БелВЭБ Персональный

2 года 10% безотзывный Белгазпромбанк Вклад на 3 года — выгодный

3 года 8% отзывный Белинвестбанк Личный выбор

2, 3 года 12,5% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй

2, 3 года 11% безотзывный Банк Москва-Минск Капитальный

2 года 10,3% безотзывный Статусбанк Запасливые бабки

2 года 8% отзывный Франсабанк Верный расчет

2 года 12% безотзывный

Банк, депозит Срок, ставка Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

2, 3 года 12,5% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Ракета

2 года 12,5% безотзывный Белагропромбанк Стандарт

2 года 10,5% безотзывный Белагропромбанк Стандарт

3 года 12% безотзывный Беларусбанк Свободный выбор

2 года 10,5% безотзывный Беларусбанк Классик детский

3 года 10,3% безотзывный Банк БелВЭБ Персональный

2 года 10% безотзывный Белгазпромбанк Вклад на 3 года — выгодный

3 года 8% отзывный Белинвестбанк Личный выбор

2, 3 года 12,5% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй

2, 3 года 11% безотзывный Банк Москва-Минск Капитальный 2 года 10,3% безотзывный Статусбанк Запасливые бабки

2 года 8% отзывный Франсабанк Верный расчет

2 года 12% безотзывный

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