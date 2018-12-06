«Длинные» вклады в рублях: некоторые банки понизили ставки, но кое-что выбрать можно
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После роста ставок в сторону 12,5%, который наблюдался в течение трех месяцев, в ноябре часть банков все-таки сократила ставки по длинным депозитам в белорусских рублях. Правда, возможности выбора у вкладчиков остались. FINANCE.TUT.BY представляет свежий обзор вкладов в национальной валюте сроком на два и три года. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY
Сначала приятные новости:
Белинвестбанк поднял ставку на 0,5% годовых — теперь размещенные на два или три года деньги в этом банке будут приносить 11% годовых. Белгазпромбанк наконец избавился от рудиментарных 0,05% по единственному длинному вкладу в белорусской валюте — теперь заработок составляет 8% годовых.
Белагропромбанк сократил на те же полпроцента ставку по вкладу на три года, у Банка БелВЭБ 0,5% годовых потерял двухгодичный вклад. Кроме того, в этом банке больше нельзя разместить белорусские рубли на три года — максимальный срок вкладов — 24 месяца.
Банк
Депозит
Срок
Ставка
отзывный / безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
2, 3 года
12,5%
безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Ракета
2 года
12,5%
безотзывный
Белагропромбанк
Стандарт
2 года
10,5%
безотзывный
Белагропромбанк
Стандарт
3 года
12%
безотзывный
Беларусбанк
Свободный выбор
2 года
10,5%
безотзывный
Беларусбанк
Классик детский
3 года
10,3%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Персональный
2 года
10%
безотзывный
Белгазпромбанк
Вклад на 3 года — выгодный
3 года
8%
отзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
2, 3 года
12,5%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй
2, 3 года
11%
безотзывный
Банк Москва-Минск
Капитальный
2 года
10,3%
безотзывный
Статусбанк
Запасливые бабки
2 года
8%
отзывный
Франсабанк
Верный расчет
2 года
12%
безотзывный
Банк, депозит
Срок, ставка
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
2, 3 года
12,5%
безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Ракета
2 года
12,5%
безотзывный
Белагропромбанк
Стандарт
2 года
10,5%
безотзывный
Белагропромбанк
Стандарт
3 года
12%
безотзывный
Беларусбанк
Свободный выбор
2 года
10,5%
безотзывный
Беларусбанк
Классик детский
3 года
10,3%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Персональный
2 года
10%
безотзывный
Белгазпромбанк
Вклад на 3 года — выгодный
3 года
8%
отзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
2, 3 года
12,5%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй
2, 3 года
11%
безотзывный
Банк Москва-Минск
Капитальный
2 года
10,3%
безотзывный
Статусбанк
Запасливые бабки
2 года
8%
отзывный
Франсабанк
Верный расчет
2 года
12%
безотзывный
Выбрать подходящий
: вклад в банках Беларуси
Теги
:
Минск
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FINANCE.TUT.BY представляет свежий обзор вкладов в национальной валюте сроком на два и три года.
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