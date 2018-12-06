«Я никогда не считала себя красавицей». Первая история конкурса «Лучше, чем в 17»

Вместе с сетью «Зеленая аптека» мы продолжаем конкурс «Лучше, чем в 17». Это проект , в котором женщины рассказывают, как они похорошели с годами. Наша читательница Светлана рассказала о своем жизненном пути, об уходе за собой, а еще дала несколько советов молодым девушкам.

— Я никогда не считала себя красавицей. Я — обычная женщина. В детстве не ощущала себя особенной, но, пока ты юн, на этом особо не зацикливаешься. Еще не люблю фотографироваться: я нефотогенична.



Светлана в 14 лет

В молодые годы были моменты, когда я просто забывала о себе. Мою жизнь полностью поглощала семья, дом, работа. Не было ни времени, ни сил на саму себя. Возможно, это просто оправдание. Я интересы других всегда ставила на первое место. Думаю, внутреннее состояние отражалось на моей внешности.

В то время я практически не ухаживала за собой, косметикой не пользовалась. Ухаживала только за волосами — с детства они тонкие, хрупкие. Бабушка и мама советовали ополаскивать их после мытья отварами трав, делать маски из сметаны и желтка. Эффект от таких средств был замечательный.



Светлана в 17 лет

О себе стала задумываться, когда подросли трое моих детей. Серьезным спортом я не перетруждаюсь, любое насилие над организмом считаю вредным для самочувствия. Но я ухаживаю за собой, танцую ради удовольствия, хожу на йогу и в бассейн, летом катаюсь на велосипеде, гуляю на свежем воздухе, созерцаю природу и удивляюсь ее красоте, путешествую, читаю много позитивных и жизнеутверждающих книг.

До сих пор активно ухаживаю за волосами, правда уже использую специальные косметические средства: сыворотки, маски, хорошие шампуни, кондиционеры, масло. Практически их не крашу, это мой натуральный тон. Никогда не стала бы менять цвет волос. А вот лицо, тело — это другая история.

Пока молодой — умылся, причесался и пошел гулять. Ни тебе морщин, ни сухой кожи, ни пигментных пятен. С годами все меняется. И замечать это начинаешь сама: проснувшись утром, вдруг понимаешь, что пора действовать, пока не совсем поздно.

Раз в сезон я посещаю косметолога: очищающие процедуры, питание, увлажнение — всё по правилам. Дома утром обязательно умываюсь мицеллярной водой. Вечером тоже очищаю лицо, питаю кожу ночным кремом. Никогда не оставляю косметику на лице на ночь. Летом использую средство с защитой от солнечных лучей. Покупаю отечественную косметику для ухода за лицом и телом: она мне подходит, и отдушки нравятся. В фирменных магазинах беру серии средств для своего возраста.





Иногда выделяю время для ванны с пеной, ухода за ногами и руками, скрабирования лица, тела, нанесения масок. А потом — позитивный, добрый фильм и крепкий сон. И вот утром уже как новенькая, ну по крайней мере, ощущаю себя такой. И, что самое важное, время на всё можно найти, было бы желание.

Планирую свой день с вечера, практически не сижу в социальных сетях и не смотрю бесконтрольно телевизор. Я работаю бухгалтером, поэтому день свой строю так, чтобы умственная деятельность сменялась физической, ведь так меньше устаешь.

Стараюсь правильно питаться, но тоже не загоняю себя в жесткие рамки, руководствуюсь внутренним ощущением легкости и энергичности. Работы с годами не стало меньше, но правильное отношение к себе поменяло очень многое. Я принимаю себя такой и чувствую свою уникальность.

Думаю, что похорошела с годами. Более того, я ощущаю себя невероятно другой, естественной и измененной одновременно. Теперь я сдержанна, чувственна и благоразумна. Моя жизнь более осознанна и гармонична.





Возможно, что я всегда была такой, просто теперь это вырвалось наружу. Опираясь на свой опыт, я могу дать несколько советов молодым леди.

Не забрасывайте себя в угол, скажите «да» ухоженности;

Расходуйте свои силы бережно, жалейте себя;

Надевайте любимую одежду: в ней вы почувствуете себя уверенной;

Научитесь получать удовольствие от пустяков;

Вы уникальны, такого человека не будет никогда.



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