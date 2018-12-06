Парк высоких технологий открыл в регионах Беларуси около 50 IT-классов

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7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парк высоких технологий в этом году открыл около 50 новых компьютерных классов и IT-лабораторий по всей стране. На этой неделе ПВТ поддержал всемирную акцию "Час кода", запустив более 20 IT-центров в школах в сельской местности, малых и средних городах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПВТ.

Как отметил директор ПВТ Всеволод Янчевский, в белорусских селах, малых и больших городах очень много талантливых, способных школьников. Помочь им - главная задача Парка высоких технологий.

При поддержке Парка высоких технологий открылся IT-центр в Докшицах, где дети будут учиться работать на 3D-принтерах. Подобные проекты уже есть в Лельчицах и Плисе. В преддверии "Часа кода" также запущены Scratch-центры в Лиде, Лиозно и Бортниках. До конца года ПВТ откроет новые классы еще в 10 школах в разных уголках Беларуси.

Благодаря онлайн-курсам Парка высоких технологий языку программирования Scratch обучились более 1000 учителей, теперь они преподают его в своих школах. Около 10 тыс. школьников по всей стране уже изучают Scratch, еще 2 года назад о нем знало меньше 200 учеников.

Во время акции "Час кода" школьники посещают офисы резидентов Парка высоких технологий в Минске, Бресте, Гродно и Витебске. В Беларуси к проекту подключилось 1500 учреждений образования.

Акция "Час кода" проводится ежегодно во всем мире в рамках международной недели изучения информатики. Традиционно в ней принимают участие более 100 миллионов школьников из 180 стран.-0-