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Cоциально-образовательный проект velcom YOUTH в нашей стране проводит компания velcom при поддержке Министерства образования Республики Беларусь и организаторов конференции TEDxMinsk.

velcom YOUTH — конкурс идей, с помощью которых можно изменить окружающий мир, общество или жизнь людей в нем к лучшему. В конкурсе соревнуется более 800 учеников 10-х и 11-х классов учреждений образования страны. Участникам в одном из трех направлений конкурса — технологии, культура, инклюзия — необходимо предложить свою идею, реализовать и презентовать. 10 финалистов примут участие в TEDxYouth @ Minsk и получат телефоны «iPhone Xs». Три победителя проекта поедут на TEDx в Австрию!

«НН».