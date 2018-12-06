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Velcom YOUTH

07.12.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Cоциально-образовательный проект velcom YOUTH в нашей стране проводит компания velcom при поддержке Министерства образования Республики Беларусь и организаторов конференции TEDxMinsk.

velcom YOUTH  —  конкурс идей, с помощью которых можно изменить окружающий мир, общество или жизнь людей в нем к лучшему. В конкурсе соревнуется более 800 учеников 10-х и 11-х классов учреждений образования страны. Участникам в одном из  трех направлений конкурса — технологии, культура, инклюзия — необходимо предложить свою идею,   реализовать и презентовать. 10 финалистов примут участие в TEDxYouth @ Minsk и получат  телефоны «iPhone Xs». Три победителя проекта  поедут на TEDx в Австрию!

«НН».


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Cоциально-образовательный проект velcom YOUTH в нашей стране проводит компания velcom при поддержке Министерства образования Республики Беларусь и организаторов...
 
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