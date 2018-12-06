Кислород наших сердец

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С детства я обожаю слушать пение. Незабываемые детские воспоминания связаны с песнями в исполнении бабушки и мамы, которые подкупали, конечно же, не вокальным профессионализмом, а душевностью, святостью, нежностью. С высоты прожитых лет могу утверждать, что песня, которую поет мать у колыбели, сопровождает нас всю жизнь.

Есть много прекрасных песен, в том числе и на иностранных языках. Но моя душа просто поет, когда я слышу песни о Родине — чистые, как родничок детства, теплые, как мама, памятные, как всё самое дорогое. Я не могу без волнения слушать песни «Как не любить мне эту землю», «Журавленок», «За что мы любим родину свою», «Звезда моих полей», «Березовый сок», «Вернулся я на Родину», «Возле речки», «Все за Родину», «Выхожу в родное поле», «Далеко-далеко», «Далёко родные осины», «Домой, домой», «Дорога-дорога», «Дороги дальние», «Дорожная», «Вы слыхали, как поют дрозды?», «Дума о Родине», «Звезды милой Родины», «Зелеными просторами», «Земля моя раздольная», «Край родной», «Летят перелетные птицы», «Любимый город», «Малиновый звон», «Над волною голубой», «Наш край», «Отчий дом», «Песня о далекой Родине» («Где-то далеко, очень далеко идут грибные дожди…»), «Песня о Родине» («Широка страна моя родная…»), «Притяжение Земли», «Пшеница золотая», «Родина» («Вижу чудное приволье»), «Родина моя» («Я, ты, он, она, вместе — целая страна…»), «Родина моя» («Я часто брёл по бездорожью…»), «Сторонка родная» и другие.

Нельзя не сказать и про белорусские песни о Родине: «Белая Русь», «Полька беларуская», «Каб любіць Беларусь», «Малітва», «Беларусь», «Беларусь мая сінявокая», «Гэта Беларусь». «Магутны Божа», «Гаворка беларуская». «Мая краіна Беларусь», «Песня пра Радзіму», «Вечна жыві, мая Беларусь!», «Радзіма мая дарагая». Это — своеобразные верстовые столбы на жизненном пути нашего народа. Не случайно утверждают: песня — душа народа. Богатые вековые традиции и высокопоэтическая ценность отечественной песни обеспечили ее бессмертность. И сегодня эти песни остаются духовной связью представителей разных поколений, источником радости, творческого вдохновения, средством присоединения к действительным ценностям.

Когда мне особенно грустно, я начинаю петь песню «Гляжу в озера синие» из телефильма «Тени исчезают в полдень». Или песню «С чего начинается Родина?» из кинофильма «Щит и меч». И мне сразу становится хорошо. Хочется жить дальше, делать что-то полезное для других. Несомненно, что хорошая песня способна успокоить, развеселить, заставить задуматься над бренностью бытия, найти в себе силы для разумного, вечного.

К сожалению, в наше противоречивое время патриотической музыке отводится всё меньше места.

Соотечественники, земляки! Давайте петь песни о Родине вместе! Это не только наше великое духовное наследие, но и кислород наших сердец. Ибо: я, ты, он, она, вместе — целая страна!.. А ощущение единения, братства так много значит для нас в наши дни!

Константин КОРНЕЛЮК,

г. Витебск.