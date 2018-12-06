Пинский ГОВД напомнил о правилах продажи и использования пиротехники

— Реализация пиротехнических изделий разрешена лишь торговым предприятиям, имеющим специальную лицензию на право торговли пиротехническими изделиями и сертификат соответствия на данный вид изделия, — рассказал начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Пинского РОВД Владимир Шукало.

Запрещается продажа пиротехнических изделий несовершеннолетним.

За нарушение правил торговли пиротехническими изделиями виновные привлекаются к административной ответственности по ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь (штраф до 50 базовых величин).

Достаточно быстро вошедшие в моду хлопушки, петарды и различного вида ракетницы при их небрежном или неправильном использовании могут привести к травмам, зарегистрированы несчастные случаи со смертельным исходом.

Использование бенгальских огней около украшенных новогодних елок, может привести к их возгоранию. Использование различных фейерверков, петард также может послужить причиной не только возникновения пожара, но и причинением телесных повреждений.

Обращаем внимание любителей шумовых эффектов. Использование различных петард в многолюдных местах может оцениваться как проявление мелкого хулиганства и повлечь за собой административную ответственность в виде штрафа от 2 до 30 базовых величин или административный арест.

Пинский ГОВД напоминает:

можно пользоваться пиротехникой только заводского производства, соответствующей стандартам, принятым в Республике Беларусь;

при использовании соблюдать инструкции завода изготовителя;

не пользоваться пиротехническими изделиями в местах с массовым пребыванием людей. Чтобы праздник остался праздником, пожалуйста, помните – беспечность и несоблюдение правил безопасности может обернуться трагедией на всю жизнь.

Отдел внутренних дел Пинского райисполкома выражает надежду, что жители и гости Пинского района сумеют достойно встретить наступающий Новый год и Рождественские праздники и желает всем, чтобы в будущем году беда обходила их стороной.