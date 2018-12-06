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Пинский ГОВД напомнил о правилах продажи и использования пиротехники
07.12.2018 — Разное | Полесская правда
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— Реализация пиротехнических изделий разрешена лишь торговым предприятиям, имеющим специальную лицензию на право торговли пиротехническими изделиями и сертификат соответствия на данный вид изделия, — рассказал начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Пинского РОВД Владимир Шукало.
За нарушение правил торговли пиротехническими изделиями виновные привлекаются к административной ответственности по ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь (штраф до 50 базовых величин).
Достаточно быстро вошедшие в моду хлопушки, петарды и различного вида ракетницы при их небрежном или неправильном использовании могут привести к травмам, зарегистрированы несчастные случаи со смертельным исходом.
Обращаем внимание любителей шумовых эффектов. Использование различных петард в многолюдных местах может оцениваться как проявление мелкого хулиганства и повлечь за собой административную ответственность в виде штрафа от 2 до 30 базовых величин или административный арест.
Пинский ГОВД напоминает:
Отдел внутренних дел Пинского райисполкома выражает надежду, что жители и гости Пинского района сумеют достойно встретить наступающий Новый год и Рождественские праздники и желает всем, чтобы в будущем году беда обходила их стороной.
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