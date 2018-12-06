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3 серьезные ошибки при покупке подержанного автомобиля

07.12.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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3 серьезные ошибки при покупке подержанного автомобиля

Часто люди покупают подержанные автомобили точно так же, как любую другую вещь: выбирают объявление, смотрят фотографии, прицениваются, отправляются к продавцу и покупают. Но автомобиль — не смартфон и не детский комбинезон. К его покупке нужно относиться более серьезно, в противном случае нового владельца могут ждать крупные неприятности.

Покупка по низкой стоимости

Людям свойственно верить в чудеса. Но на рынке подержанных автомобилей их, к сожалению, не бывает. Если машина стоит ниже рыночной стоимости — уже сразу, без торга — значит, с ней 100% что-то не так. Не надо даже смотреть такие автомобили. Либо машина битая, либо утопленник, либо она с ограничениями, либо с кривыми документами, либо просто убитая.

Для того, чтобы понять рыночную стоимость того или иного автомобиля, посмотрите на статистику цен — она есть почти на всех популярных сайтах бесплатных объявлений по продаже машин. Или посчитайте среднюю цену сами.

Покупка автомобиля без осмотра

Многие покупатели перед покупкой автомобиля ограничиваются только внешним осмотром кузова. Некоторые приходят к продавцу с толщиномером — это уже лучше. Но целый кузов ещё не говорит о том, что с машиной не будет проблем.

Во-первых, у машины банально может быть скручен пробег, во-вторых, проблемы могут быть с двигателем, с коробкой передач (особенно, если это автомат, вариатор или робот с двумя сцеплениями). В-третьих, часто на подъемнике в сервисе выясняется, что в подвеску надо вкладывать тысяч 50 минимум.

В общем, никогда не покупайте подержанную машину только по внешнему виду, потому что перекупы только этим и живут: отмоют двигатель, салон, отполируют кузов, скрутят пробег.

Более того, проверять машины нужно даже, покупая их у знакомых и друзей. Во-первых, так вы точно сохраните дружбу и договоритесь о справедливой цене, во-вторых, предыдущей хозяин может искренне не догадываться об истинном состоянии машины и том, что прилично вкладываться придется уже через 10 000 км.

Покупка любой машины за конкретный бюджет

Многие люди открывают сайт по продаже подержанных машин, приходят к дилеру в отдел подержанных автомобилей и просто ищут машину по цене. Например, есть у гражданина 700 000 рублей — и вот он смотрит все машины за эти деньги.

Это неправильная тактика. Идти всегда нужно за чем-то конкретным. Например, вы можете отобрать для себя 3−4 модели и рассматривать только их, сразу же отметая другие варианты.

Почему? Потому что модели, которые вы для себя выбрали, вы изучите по форумам, по отзывам, поймете, что и где болит у этих машин, как лечится, сколько стоит и надо ли оно вообще вам. Более того, вы будете знать нюансы про модификации. Потому что часто бывает, что какие-то моторы и коробки у одной и той же машины удачные, а другие — проблемные. Или, например, что до рестайлинга машины не ржавели, а после рестайлинга уже нет.

Когда же вы выбираете из всего на свете, то не знаете проблем конкретной модели, её слабых мест. И узнаёте об этом только в ходе эксплуатации. Есть, например, машины, которые не рекомендуется покупать ни при каких условиях с большим пробегом, потому что двигатели ненадежные, коробки ломаются, подвеска все время подводит, электроника глючит или коррозия пожирает кузов.

 
 
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Часто люди покупают подержанные автомобили точно так же, как любую другую вещь: выбирают объявление, смотрят фотографии,...
 
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