Певица Рита Дакота: «Телеканалы предлагали мне огромные деньги, чтобы я помусолила подробности развода»

Около 10 лет назад 17-летняя девочка из Беларуси вышла на сцену «Фабрики звезд 7» под псевдонимом Дакота — и стала одной из самых запоминающихся выпускниц шоу. Потому что пела свои, совсем «не фабричные», песни и делала это, несмотря на формат проекта, отнюдь не попсово — девушку называли отечественной Аврил Лавин.

А потом телесказка закончилась — и Дакота исчезла. Для слушателей, но не для популярных российских артистов: все это время она писала для них хиты, оставаясь в тени.

Возвращение на сцену было громким: трек «Полчеловека», который Рита решилась спеть сама, взорвал iTunes, а клип на песню собрал больше 5 миллионов просмотров.

Последние несколько месяцев СМИ сильно интересует личная жизнь певицы. Но мы решили отойти от этого сценария, ведь 18 декабря Дакота возвращается в свой родной и, по ее признанию, до сих пор любимый Минск с первым сольным концертом:

— Рита, большинство белорусских слушателей помнят вас по «Фабрике звезд». Что общего у 17-летней и нынешней Дакоты?

— Одиннадцать лет — такой долгий срок… Конечно, я очень изменилась, — делится Рита. — Между Ритой, которая уезжала из Минска на «Фабрику», и той, что вернется в декабре, признаться, мало общего. Нас связывают разве что любовь к музыке, преданность ей… Больше ничего.

Любовь к музыке связывает Дакоту не только с собой 17-летней, но и с героиней популярного фильма, недавно вышедшего на большом экране:

— Недавно в прокате прошел фильм «Звезда родилась» (с Леди Гагой в главной роли). Героиня фильма пишет отличные песни, но стесняется себя и не верит, что достойна их петь на большой сцене. Вам близка эта история?

— Да, многие знакомые говорили: посмотри «Звезда родилась», это так похоже на тебя. И меня действительно очень тронул этот фильм, я уже несколько раз его пересмотрела. Путь главной героини — это и мой путь. Я тоже долго сидела в каморке за инструментом, писала песни для других и не мечтала о том, что снова выйду на сцену.

В других фильмах о музыке главные героини бегают по кастингам, стоят в бесконечных очередях, умоляют их прослушать присылают диски на лейблы… В «Звезда родилась» ничего этого не было. Девочка просто пела в кабаре для души и была по-своему счастлива.

Так было и у меня.

Про все песни, которые я отдавала другим исполнителям, потом писали: «Ну почему ты не спела это сама?». Потому что я не отождествляла себя с этими песнями, как Майкл Корс, например, не выйдет сам в шикарном платье, которое он сшил для Николь Кидман. Вот и я не хотела надевать чужое платье.

Что случилось потом? Нашла песни, которые лежали в столе: я как собака на сене и продать их не могла, и сама не пела. Я поняла, что дать этим песням умереть — это несправедливо по отношению к ним, к людям, ко мне самой.

В качестве эксперимента записала «Полчеловека» — и просто выложила в Сеть, без какого-либо плана продвижения и помощи продюсера. А потом случилось такое огромное чудо, что я до сих пор не могу в него поверить.

Риту до сих пор удивляет, что такое количество людей слушает ее песни, заполняет концертные залы и пишет в личные сообщения: «Эта песня про меня». Возможно, как говорили главной героине фильма «Звезда родилась»: «Причина в том, что ты так копалась в своей голове».

Дакота понимает, что с ней происходит, и умеет давать этому названия. Например, упомянутая песня «Полчеловека» — о проживании созависимых отношений, а новинка «Цунами» о том, как сильно влияет на будущее девочки её отец, об «абьюзе, алкоголе и дисфункциональной семье» — признается сама Рита.

— Вы как-то писали о том, что драма, надлом помогают писать куда лучше, чем радость. А не трудно в обычной, не сценической, жизни с таким острым восприятием действительности?

— Я иногда думаю, что если бы Бог спустился с небес и сказал: «Рита, ты будешь очень счастливым человеком. Тебе никогда не будет больно, у тебя не будет поводов для грусти, ты забудешь о депрессии. Будешь жить в состоянии перманентной радости, но у тебя не будет этих песен. Хочешь?» Знаете, я бы не раздумывая отказалась от песен.

Но, к сожалению, так не бывает, и Бог ко мне, вероятно, не спустится с таким предложением.

Я не стояла в очереди за болью, за таким острым восприятием мира, и я не выбираю эти эмоции — поэтому ничего не могу с ними поделать. Просто я рефлектор — отражаю реальность, как зеркало.

Музыка просто помогает мне сублимировать, через нее мои переживания находят выход. И когда я вижу, что это к тому же нужно людям, когда читаю десятки тысяч писем после каждого релиза — а это небольшой такой, но все-таки стадионишка — понимаю, что все не зря. Говорят, эти песни помогают. Возможно, в этом и есть моя миссия. Я не знаю наверняка — просто делаю, потому что не могу не делать.

В разговоре с Ритой мы вспоминаем цитату из интервью другой талантливой певицы и «депрессивного» автора Татьяны Зыкиной: «Дети — то, что не дает мне совершенно закиснуть. Я привыкаю к тому, что надо быть веселой, потому что нельзя сидеть с коньячком, печально глядя вдаль, и говорить: „Ребята, поиграйте-ка сами в лего! Я хочу предаться страданию!“. Глубоко до фени шестимесячному ребенку твои страдания».

— Рита, а как у вас с Мией? Она меняет вас?

— Конечно, и мне близко то, о чем сказала Татьяна, — улыбается Рита. — Дети однозначно меняют нас. Тому, что происходит с женщиной, которая стала матерью, нашла очень точное название Вера Полозкова. Она назвала это «расширением сознания души».

Ты понимаешь: для тебя больше нет чужих детей и детских болезней — ты все чувствуешь полнее, острее.

Мия очень поменяла меня еще и потому, что показала мне все самое лучшее и все худшее, что во мне есть. Благодаря общению с ней я заметила собственные косяки, на которые никогда не обращала внимания, и начала с ними работать. И это только начало нашего совместного огромного и увлекательного путешествия — именно так я и отношусь к материнству.

Интересно, как материнство повлияло на «Риту в быту» и на ее хозяйственность, о которой она сама в прошлых интервью отзывалась более чем скептически: «Я отвратительная хозяйка. Это просто дно. У меня всегда неубрано, у меня всегда просто трындец какой-то в доме»; «Единственное, что обо мне нужно знать, прежде чем идти на сближение, что я смотрю „Битву экстрасенсов“ и макаю сыр в клубничное варенье».

— Признайтесь, какие маленькие бытовые грешки легко себе прощаете, не обращая внимание на то, что «настоящая женщина должна вон то и вот это»?

— Срач в квартире — это все-таки плохо, потому что порядок дома — порядок в голове, — признает Дакота. — Но дело в том, что я не создана для поддержания порядка. И я отдаю себе отчет в том, что мне легче лишний раз поработать интеллектуально и оплатить услуги клининговой компании, чем выматываться во время уборки.

Так что в этом плане мало что изменилось. Зато «Битву экстрасенсов» я уже не смотрю. (Улыбается.)

Перестала смотреть, когда по собственному опыту поняла, что телевидение использует чужие трагедии для повышения своих рейтингов. Когда мы с Владом развелись, самые топовые каналы предлагали мне огромные деньги — на них можно было бы купить приличную квартиру, — чтобы я вынесла на всеобщее обозрение подробности развода и доказательства измен, которые у меня были. Чтоб помусолила все это, порыдала в прямом эфире.

Я не сделала этого, а заодно поменяла отношение ко всем этим шоу. Перестала веселиться, глядя на все это.

Предложения телеканалов легко объяснить: в свое время Дакота выбрала откровенность в соцсетях и делилась с подписчиками подробностями своей личной жизни.

— Рита, вам никогда не приходилось жалеть о своей открытости и искренности в Сети?

— Конечно, правильно было бы сейчас сказать: «Впредь я никогда не буду афишировать то, что происходит в моей личной жизни». Но я не жалею о том, что делала, и не обещаю, что не сделаю этого впредь.

Да, сейчас у меня нет потребности делиться личным, и даже если у меня кто-то появится — об этом вряд ли узнают подписчики в инстаграме… Хотя кто знает… (Улыбается.)

Опять же: то, что вы называете открытостью, — просто свойство характера, а не какой-то концептуальный выбор. Я не сидела и не рассуждала в свое время: а как лучше будет — выложить общее фото с любимым человеком или ограничиться афишами и фотографиями с концертов?.. Я просто проживала сильные эмоции, делилась ими и пускала людей в свое пространство, потому что хотела этого… Во всем этом не было никакой стратегии.

Тем не менее открытость Риты для многих становится поводом уколоть больнее. Так, недавно модный критик Александр Васильев проехался не только по образу артистки, но и по ее поведению… Дакота отреагировала прямолинейно.

Высказывание Александра Васильева в колонке для издания «7 Дней»:

«[…]Как быть, если вы уличили супруга в измене? Мой совет: прощать. Если у вас есть дети, вы настроены сохранить семью — не надо доводить до вселенского скандала. Мне кажется, Рита портит репутацию себе, а Владу только добавляет очков. Женщины думают: „Он, наверное, в постели виртуоз, раз у него столько любовниц. Я тоже хочу оказаться в их числе“. Рита, вы же не выбрали себе старого и толстого неудачника, а нашли молодого, красивого и успешного. А такой мужчина не может смотреть только в вашу сторону и не реагировать на других женщин. Давайте взглянем на гардероб нашей героини. Я думаю, что ее гипертрофированно сексуальный стиль отчасти и привел к такому финалу этого брака. Рита и при муже одевалась так, будто все время находилась в поиске. Это неверный подход. Элегантности нет. Зато есть татуировки. Да еще пирсинг. Вы думаете, когда женщина делает себе тату и дырки в пупке, она хочет подчеркнуть свою индивидуальность? Это заблуждение. Она хочет примкнуть к стае, в которой тысячи таких же, как она, одинаковых. Не забывайте: одеваясь гиперсексуально, вы привлекаете к себе таких мужчин, которые хотят строить отношения с вами именно на этой почве. Но они не будут строить эти отношения только с вами. Я считаю, что в таком образе дамы, увы, обречены на измены. Если ваш избранник мгновенно воспламеняется при виде вас, то почему бы ему не воспламениться, глядя на другую?!»

— Рита, у вас уже наросла броня, которая позволяет не реагировать на подобные замечания в адрес внешности?

— Знаете, в этом глупейшем и бестактнейшем комментарии меня возмутила не оценка моей внешности, а то, что Александр Васильев начал учить женщин, как они должны себя вести. В частности, заявил, что девочки обязаны прощать предателей, закрывать глаза на измены и обман. Мол, если будешь все сносить молча — ты классная и мудрая, настоящая женщина, а если не станешь терпеть и уйдешь — просто дура.

Ну нужно же иметь голову на плечах, когда говоришь такое — ты ведь публичный человек. Почему бы сразу не посоветовать: «Девочки, колитесь героином!». А что? Это тоже уничтожает личность, разрушает душу, выбивает почву из-под ног.

А вдруг какая-то девочка послушает его, останется с предателем, а потом поймет, что не может так жить — и выйдет из окна? Васильев возьмет на себя ответственность за это? Думаю, что нет.

Дакота говорит: если бы модный критик высказался только о том, как она выглядит, она не стала бы отвечать. Но тут же непосредственно добавляет: «Вот, например, он раскритиковал мои наращённые ресницы — прошелся по физиологии, молодец. Что делать, если у меня нет ресниц от природы? Посмотрите мои фотографии без макияжа: если вы найдете на них нижние ресницы, я подарю вам миллион долларов, обещаю».

Сама Дакота о миллионе долларов не мечтает. Вместо этого, например, у нее есть мечта научиться играть в сквош.

— Вы как-то рассказывали о своих мечтах — потрогать кита, полетать на воздушном шаре и о том, что верите в силу чистого желания. О чем вы мечтаете сегодня?

— Я в последнее время стараюсь находить кайф в мелочах. И наполнять такими вот мелочами, которые приносят настоящее счастье, свою жизнь: съесть вкусную шоколадку, посмотреть хороший фильм, с десяток раз послушать новую классную песню, от которой мурашки по телу.

А еще я мечтаю побывать в Индии — побыть в одиночестве, пожить в ашраме… Мечтаю научиться играть на гитаре! И в сквош — почему нет? Мне кажется, это весело. (Смеется.)

И, конечно, я хочу записать наконец альбом, вырасти, как музыкант и собрать большой зал.

Ближайший зал, который соберет Рита, — минский Prime Hall. Певица призналась, что в Минске она не только обязательно «запремьерит» несколько песен, но и съест парочку порций эскимо:

— Расскажите, споете в Минске что-то новое?

— За три дня до концерта в Минске я выпущу песню «Новые линии» — и представлю ее на концерте. Это откровение, исповедь, которая завершает важнейший период моей жизни. Эта песня станет последним словом важной истории — искренним и настоящим, и, надеюсь, минские слушатели это почувствуют. У меня нет цели, чтобы эта песня стала хитом, я не делаю на нее ставки, потому что в первую очередь она нужна мне самой, чтобы поставить точку.

Ну и, конечно, я обязательно спою что-то новое — из того, чего в Сети не было, это будет мой особый подарок для Минска. (Улыбается.)

— У вас сохранилось особое отношение к нашему городу?

— Да, я его просто обожаю, это город моего вдохновения. Так вышло, что почти все мои близкие люди переехали в Москву, да и мама часто приезжает, чтобы помогать с ребенком, поэтому я давно здесь не была — надо исправляться. Жду не дождусь 18-е число: день обвела красным маркером.

Когда приеду в Минск, обязательно пойду в "Белиту" и скуплю там все. Мне правда кажется, что нет ничего круче, чем "Белита" — тут уж я патриот. Хотя так же думают и мои московские подружки, уже делают заказы. (Смеется.)

Еще я обязательно схожу в кино: очень люблю «Октябрь» — в Москве таких кинотеатров не найти, все такое высокотехнологичное, а души в этом нет. Я до сих пор вспоминаю рисованые афиши «Победы» — и ностальгирую, столько в этом эстетики, магии.

В Москве сходить в кино — это тупо переждать пробки или заполнить чем-то два часа между встречами. А в Минске все не так: планируешь поход в кино, заранее покупаешь билеты… И в этом такой кайф!

Из гастрономических удовольствий: планирую зайти в «Tapas Bar» — честно признаюсь, иду туда за самой вкусной в мире сангрией. А еще, пока буду в Минске, обязательно куплю себе пару порций «Каштана» — такого вкусного экскимо я не пробовала нигде, даже в самом крутом итальянском кафе-мороженом с мишленовской звездой.

«Каштан» — моя любовь. Помню, как мы с Бьянкой страдали, что не можем найти это экскимо в Москве. И как-то я обнаружила наш «Каштан» в одном неприметном магазинчике у станции метро «Динамо». Решила поделиться радостью с Бьянкой: «Я нашла „Каштан“! В маленьком продуктовом на первом этаже жилого дома!». И знаете, что сделала эта говнючка? Она приехала — и выкупила все порции. До сих пор припоминаю, как это было нечестно. (Смеется.)

Но скоро у меня появится возможность наверстать упущенное.