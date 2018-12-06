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Мы дали 5-летнему ребенку 300 рублей. Смотрите, что он на них купил

07.12.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Катаются на тележке, требуют сладкое и возмущаются после 20 минут шопинга — именно так ведут себя в магазине многие дети, ведь им просто становится скучно. Но что, если покупки доверить не родителям, а самому ребенку? Вместе с семьей Лучиц из Пинска мы отправились в «АЛМИ» проверить, что сделает 5-летний ребенок в универсаме, если дать ему 300 рублей.


«Люди скажут, что это — подстава»

Мы встречаемся с семьей у входа в магазин. Елена и Денис сразу объясняют сыну, что он может выбрать и положить в тележку все что пожелает. Взрослые сами узнали про суть эксперимента всего пару минут назад, и, кажется, Тимофей слабо верит в такую возможность.

Недоверчиво оглянувшись на родителей, мальчик заходит в магазин и направляется к полкам с молочной продукцией. Долго рассматривает их и в конце концов кладет в тележку бутылку с молоком.


Второй покупкой становится килограмм муки. Дополнительно к продуктам в корзину летят формочки для выпечки, разрыхлитель для теста и кондитерская посыпка. Родители первым хозяйственным шагам ребенка очень удивлены и не скрывают смех.

— Мы в шоке. Но дело в том, что без него не обходится ни одна домашняя готовка. — объясняет мама. — Помогает печь пирожки и пиццу каждые выходные. Единственное, что ему пока не дается, — резать для нее помидоры. Все остальное Тимофей делает сам. Конечно, вся кухня в муке, но оно того стоит.

Пока Елена рассказывает о кулинарных способностях сына, он уже стоит у витрины с рыбой:

— Папе нужно взять «сухую» рыбку, — комментирует мальчик. — Одну, пожалуйста!


Денис объясняет: все, что его сын берет с полок, — отражение образа жизни семьи:

— Не нужно прививать что-то через силу. Мы просто стараемся, чтобы он участвовал во всех семейных процессах. Он постоянно ходит с нами в магазин, видит и запоминает, что покупаем мы. К такому заданию, как сегодня, сына не готовили: думали, что принимать участие в закупке будем мы. Но, наверное, никто и не поверит, что ребенок сам набирал продукты. Скажут, подстава…

Тимофей бродит между полок и четко, без промедлений наполняет тележку дальше: макароны, приправы для рыбы и мяса, яйца и соусы. Взяв в руки сырный, мальчик останавливается:

— Странно. Очень странно, — крутит он упаковку в руках. — Не понимаю, как сюда помещается сыр?

В конце концов Тимофей решает оставить этот непонятный продукт в тележке, подстраховавшись традиционным, твердым куском «Костромского».


«Где бомбочки для ванн?»

Комментариев Лучиц-младший почти не дает: он сосредоточенно думает, что еще может пригодиться в хозяйстве. Увидев лежащие на полке мусорные пакеты, мальчик подбегает к ним и бросает пачку к остальным покупкам. Папа объясняет:

— Вчера он услышал, как мы обсуждали, что дома закончились пакеты для мусора. Судя по всему, у него это отложилось в памяти.

Невероятно, но факт: из отдела с хозяйственной продукцией Тимофей уходить не спешит.


Даже не глядя на родителей, он уверенно берет с прилавков моющее средство для посуды, для сантехники, пару кусков мыла и гель для душа в компании с двумя бутылками шампуня.

— Мне этого хватит на два года, — смеется Денис, комментируя выбор средств для мытья волос. Сам Тимофей, отвечая на вопрос, зачем ему сразу несколько шампуней, важно кивает:

— Пригодится!

После этого в тележку моментально попадает пачка влажных салфеток. Туда же отправляется и туалетная бумага. Но Тимофей нашел ее не сразу, перепутав упаковку с бумажными полотенцами.


Ряд по соседству также привлекает внимание маленького хозяина. Там предметом интереса становится пачка кошачьего корма. Домашних животных в семье нет, но Тимофей поясняет:

— Это подарок коту наших друзей.

Однако кот, того не подозревая, оказался еще большим счастливчиком: выбирая колбасу, мальчик взял с полки ливерную. На семейном совете, который прошел среди стеллажей, родителями было принято решение: колбасу передарить хвостатому однозначно.

Денис обращает внимание на то, что большинство продуктов, которые выбирает сын, выставлены по акционной цене:

— Понимает, что ли? — смеется папа.

«Это не слабая, а моя самая сильная сторона!»

Путешествие по магазину продолжается в скоростном режиме. Наконец мальчик проявляет интерес к чему-то более свойственному обычному ребенку. И в тележку попадает сладкая газировка.

— У нас есть еженедельная традиция, — делится Денис. — Мы проводим семейные пикники: садимся вместе перед телевизором, чтобы посмотреть какое-нибудь развлекательное шоу, ставим перед собой столик, набираем вкусняшек и наслаждаемся вечером. Поэтому такой напиток в списке желаний вполне предсказуем.


Мимо сладостей и любимой шоколадной пасты Тимофей проходит, не оглядываясь. Позволяет себе только несколько печенек, взятых на развес. А вот маме щедро набирает мешок конфет.

— У нас дома стоит большая ваза с конфетами для всех, но главная сладкоежка в семье — это я, — улыбается Елена. — А у Тимофея есть одна слабая сторона: он очень любит мороженое.

— Это не слабая, это — моя самая сильная сторона! — возражает мальчик и бежит к холодильникам. Там он берет три пачки — себе, маме и папе.


— Он делится всегда, заботится, чтобы всем всего хватало. И вообще, эта его активность проявляется во всем, — рассказывает Денис. — Однажды он даже попросился со мной в командировку. Я объясняю: «Тима, придется вставать рано и ехать далеко». «Нет, хочу!» Съездили безо всяких проблем. Без вопросов он посещает и садик — мы ему объяснили: папа работает, мама помогает папе, а твоя работа — ходить в детский сад.

«С сосисками — стопроцентное попадание»

Тимофей оказался хозяйственным явно не по годам. Он уже стоит перед прилавком в мясном отделе — вспомнил, что домой нужно купить котлеты. Но такого продукта тут не оказалось.

— Тима, котлеты делаются из фарша, — показывает Денис сыну нужный поднос на витрине. — Проси у тети, сколько тебе нужно.

— Семь! — уверенно произносит мальчик.

— Семь чего? — удивляется глава семьи.

— Семь котлет. Мне нужно столько фарша, чтобы получилось семь котлет, — разъясняет Тимофей.


В мясном отделе у мальчика интерес вызывают и сосиски. В тележку он кладет целых три пачки. Денис смеется:

— Не знаю, запомнил он марку или нет, но это — стопроцентное попадание.

Семья двигается дальше. На очереди — овощи и фрукты, путь к которым лежит через отдел консервированных продуктов. Тимофей ставит в тележку банку кукурузы и горошка. Кажется, что он смотрит в будущее и заранее готовится к надвигающемуся Новому году. Из «полезностей» ребенок выбирает огурцы, помидоры, яблоки, бананы, хурму. Признается, что очень хочет арбуз, но папа разочаровывает: не сезон.


Вместо него мальчик выбирает для себя две понравившиеся игрушки из коллекции «СПЕЦОГРЯДА» и разбавляет их леденцом, шоколадками и сладким драже. Все с облегчением вздыхают: наконец-то детские покупки!


Шопинг почти окончен. За 96 позиций на 270 рублей в чеке семье на карту «ВЫГОДА!» начислено более десяти белорусских рублей. Этой суммой распоряжается Елена: она тратит ее на мясные продукты и фирменный хлеб, который здесь можно приобрести в том числе на вес.


Тимофей в свои пять лет оказался ответственным и рациональным покупателем. Он потратил огромную для него сумму не только на сладости и игрушки, но и отлично «вложился» в быт семьи. Теперь родители точно знают, что их сын растет настоящим хозяином.


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Как вы думаете, что получится, если в магазине родители и ребенок поменяются местами? Чтобы ответить на эти вопросы, мы отправились вместе с семьей из Пинска в...
 
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