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Забыть про Rapid: в Израиле представлен новый хетчбэк Skoda Scala

07.12.2018 08:54 — Разное | Tut.by  
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Первую информацию об этом автомобиле чехи обнародовали в октябре, затем последовал скетч интерьера и вот, покрывало наконец сдернуто — на специальном мероприятии в Тель-Авиве прошла премьера новой «пятидверки» Scala.


Формально перед нами преемник продающегося в Европе Rapid Spaceback, но на деле Scala шагнула в новый класс — в длину (4,36 м) она превзошла предшественника на 5,8 см, а в ширину (1,79 м) без малого на 9 см. Колесная база растянулась на 2,65 м (+4,7 см). В результате новинка Skoda по своим габаритам еще больше отдалилась от нынешнего Volkswagen Golf и сопоставима с Ford Focus четвертого поколения. Тем не менее, в техническом плане Scala проще, ведь за основу тут взята платформа MQB-A0 со стойками McPherson спереди и полузавивисмой задней подвеской — в этом плане новый хэтчбек является родственником европейского Polo и той же Fabia.


Scala стала первой моделью, на которой опробован и новый язык дизайна марки, который, как говорят в Skoda, сочетает «эмоциональность и разумную практичность». Кроме сглаженных поверхностей кузова и зауженных L-образных задних фонарей обращает внимание отсутствие привычного логотипа багажной двери — теперь на ней заглавными буквами прописано название фирмы.


При создании Scala разработчики использовали новый подход к оформлению интерьера. У передней панели — новая форма с отдельно расположенным экраном медиа-системы (у топовых версий — диагональю 9,2 дюйма), боковые вентиляционные дефлекторы вытянуты до дверных панелей, что визуально подчеркивает ширину и простор салона.


В списке опций — цифровая комбинация приборов с 10,25-дюймовым экраном, размещенный в специальном отсеке водительской двери зонт, светодиодная передняя и задняя оптика, выдвижной фаркоп с электроприводом под задним бампером, а также широкий набор электронных ассистентов, а также подвеска с электронно-управляемыми амортизаторами (в спортивном режиме дорожный просвет уменьшается на 15 мм)


Для новинки будет доступно пять двигателей. Это три бензиновых мотора TSI (трехцилиндровый объемом 1 л с отдачей 95 и 115 лошадиных сил, а также 1,5-литровая «четверка» мощностью 150 сил), 115-сильный турбодизель TDI объемом 1,6 л и работающий на сжатом природном газе мотор 1.0 G-TEC (90 сил). Коробки передач — 5- и 6-ступенчатая «механика», а также 7-ступенчатый «робот».


У европейских дилеров Scala появится в первой половине 2019 года.

 
 
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На специальном мероприятии в Тель-Авиве прошла премьера новой «пятидверки» Skoda Scala. У европейских дилеров автомобиль появится в первой половине 2019 года.
 
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