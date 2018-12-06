Россельхознадзор с 7 декабря снимает запрет на ввоз молочной продукции с двух предприятий Беларуси

Россельхознадзор с 7 декабря снимает запрет на поставки молочной продукции с двух предприятий Беларуси.

Как сообщает служба, это касается Браславского филиала Глубокского молочно-консервного комбината, которому разрешен ввоз масла, сыра, творога и творожной продукции, сухой молочной сыворотки, и Молодечненского молочного комбината (поставки сыра).

Кроме того, за счет цельномолочной продукции расширен перечень товаров, которые разрешено ввозить с ОАО "Милкавита".

Такое решение Россельхознадзор принял по результатам двусторонних консультаций, проведенных 16 и 30 октября 2018 года, а также с учетом представленных информации и гарантий департамента ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Россельхознадзор уточняет, что поставляемая продукция должна быть выработана не ранее 7 декабря 2018 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.