Милиция усилила контроль над продажей и использованием пиротехники

В преддверии Нового года все больше внимания уделяется работе по выявлению и пресечению незаконной реализации и использования пиротехнических изделий, сообщили представители ГУВД Мингоисполкома.

Организовано ежедневное выставление мобильных групп, из числа наиболее подготовленных сотрудников с целью выявления лиц, занимающихся незаконной реализацией пиротехнической продукции, а также для проверки условий хранения этих товаров субъектами хозяйствования.

Сотрудники милиции во взаимодействии с государственными органами, в том числе с РОЧС и ИМНС, и членами общественных организаций проведут комплекс оперативно-профилактических мероприятий по выявлению и пресечению фактов незаконной реализации пиротехнических изделий на предприятиях торговли всех форм собственности, в местах сосредоточения крупных торговых точек, супермаркетов, на рынках и других общественных местах города, а также по исключению фактов их незаконного использования гражданами.

Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних проведут выступления в учебных заведениях района, педагогических коллективах по информированию о действиях при выявлении фактов незаконного распространения и использования пиротехнических изделий. Организовано выступление сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних в учебные заведения района, педагогических коллективах по информированию о действиях при выявлении фактов незаконного распространения и использования пиротехнических изделий.

Милиция напоминает, что использование пиротехнических изделий в неустановленных для этих целей местах предусматривает административную ответственность по ст. 17.1 КоАП Республики Беларусь (мелкое хулиганство), так как использование данных изделий в общественных местах может привести к травматизму либо уничтожению имущества. Следует учитывать, что за незаконное использование пиротехнических средств несовершеннолетними в возрасте до 16 лет ответственность за них понесут родители.

За незаконную реализацию пиротехнических изделий законодательством предусмотрена административная ответственность по статье 12.7 КоАП Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность), которая предусматривает наложение штрафа от 10 до 50 базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от 10 до 200 базовых величин с конфискацией до 100% суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации, или лишением права заниматься определенной деятельностью, а на юридическое лицо – до 500 базовых величин с конфискацией до 100% суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации, или лишение права заниматься определенной деятельностью.

В ГУВД Мингоисполкома напомнили, что в период с 31 декабря 2017 года по 1 января 2018 года в городе Минске было зарегистрировано 6 случаев травмирования граждан в результате воздействия пиротехнических изделий: в четырех случаях граждане сами себе причинили травмы различной степени тяжести в результате неправильного использования таких изделий, еще в двух случаях травмы получили посторонние граждане.