Цены на авиабилеты вырастут в 2019 году - Saxo Bank

Аналитики датского инвестиционного банка Saxo Bank прогнозируют ощутимый рост цен на авиабилеты в следующем году.

Ежегодно банк публикует аналитику, в которой прогнозирует ближайшие события, способные в значительной степени повлиять на рынки. В 2019 году, по оценке экспертов, в частности, будет введен глобальный транспортный налог (GTT), призванный компенсировать выбросы авиационного и морского транспорта, негативно влияющие на состояние окружающей среды. Новая налоговая нагрузка, как ожидается, будет установлена в размере $50 за тонну выбросов CO 2 . Это вдвое больше предлагаемой ранее ставки, и в три раза - применяемой в рамках Евросоюза.

Это сразу же приведет к повышению стоимости авиабилетов. Мало того, так как GTT затрагивает и морские грузоперевозки, его введение станет причиной повышения общего уровня цен на товары.

Также в анализе отмечена высокая степень вероятности экономического спада в Германии и солнечной бури, способной вывести из строя значительную часть спутников, что приведет к хаосу в транспортной сфере и электрической инфраструктуре.