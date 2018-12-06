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Цены на авиабилеты вырастут в 2019 году - Saxo Bank

07.12.2018 08:03 — Разное | Интерфакс  
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Аналитики датского инвестиционного банка Saxo Bank прогнозируют ощутимый рост цен на авиабилеты в следующем году.

Ежегодно банк публикует аналитику, в которой прогнозирует ближайшие события, способные в значительной степени повлиять на рынки. В 2019 году, по оценке экспертов, в частности, будет введен глобальный транспортный налог (GTT), призванный компенсировать выбросы авиационного и морского транспорта, негативно влияющие на состояние окружающей среды. Новая налоговая нагрузка, как ожидается, будет установлена в размере $50 за тонну выбросов CO2. Это вдвое больше предлагаемой ранее ставки, и в три раза - применяемой в рамках Евросоюза. 

Это сразу же приведет к повышению стоимости авиабилетов. Мало того, так как GTT затрагивает и морские грузоперевозки, его введение станет причиной повышения общего уровня цен на товары.

Также в анализе отмечена высокая степень вероятности экономического спада в Германии и солнечной бури, способной вывести из строя значительную часть спутников, что приведет к хаосу в транспортной сфере и электрической инфраструктуре.

 
 
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Аналитики датского инвестиционного банка Saxo Bank прогнозируют ощутимый рост цен на авиабилеты в следующем году.
 
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