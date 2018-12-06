В Могилеве намерены снизить плату за общежития в четыре раза

Могилевский облисполком, с учетом многочисленных обращений граждан, принял решение ввести понижающие коэффициенты платы за пользование общежитиями, сообщает телерадиокомпания "Могилев".

В настоящее время плата за пользование жилым помещением в благоустроенном блоке в Могилеве и Бобруйске составляет порядка Br70, в районных городах – около Br50, в сельской местности – около Br20. С введением коэффициентов плата за пользование уменьшится до 4 раз. Понижающие коэффициенты будут действовать на территории всей области и независимо от ведомственной подчиненности общежитий.

Решение, принятое облисполкомом, будет направлено в министерство юстиции на экспертизу. В случае положительного ответа от Минюста документ вступит в силу после официального опубликования на Национальном правовом интернет-портале.

Деньги, которые жители общежитий платят за пользование жилыми помещениями, уже позволили реализовать некоторые планы по улучшению условий проживания в общежитиях, отмечает телерадиокомпания. В частности, в общежитии №11 КУП ЖРЭУ Ленинского района Могилева в кухнях начали менять старую бытовую технику и уже установили 8 новых электроплит. Часть денег направили на текущий ремонт кровли, на герметизацию стыков стеновых панелей. Во всех блоках были установлены пожарные извещатели.

После того, как начнут действовать понижающие коэффициенты, денежных поступлений на обновление общежитий будет меньше. Однако в ЖКХ заверяет, что это не отменит соответствующих планов.