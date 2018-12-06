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Названы смартфоны с лучшими камерами

07.12.2018 08:03 — Разное | Интерфакс  
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Эксперты портала Trusted Reviews протестировали выпущенные в 2018 году смартфоны и определили тройку моделей с лучшими камерами.

На третье место специалисты поместили Huawei P20 Pro. В его арсенале: тройная камера, пятикратный зум, HDR-съемка, а также функция интеллектуальной съемки, позволяющая получать фотографии высокого разрешения даже при недостаточной освещенности.

Названы смартфоны с лучшими камерами

Вторую позицию рейтинга занял Google Pixel 3, включая версию 3 XL. Среди его достоинств: матрица на 12,2 Mpx, 28-миллиметровый объектив, а также пиксели размером всего в 1,4-мкм.

Названы смартфоны с лучшими камерами

Лидером стал Huawei Mate 20. Он оснащен тройной камерой с основной матрицей в 40 Mpx, ультрашироким объективом и гибридным автофокусом.

Названы смартфоны с лучшими камерами

 

 
 
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Эксперты портала Trusted Reviews протестировали выпущенные в 2018 году смартфоны и определили тройку моделей с лучшими камерами. На третье место специалисты поместили Huawei...
 
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