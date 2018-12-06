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Разыскивается гражданин России, который занимался мошенничеством на территории Лидского района

07.12.2018 — Разное | Lida.Info  
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Разыскивается гражданин России, который занимался мошенничеством на территории Лидского района

На территории города Лиды и Лидского района имели место случаи мошенничества, совершенные гражданином России.

На территории города Лиды и Лидского района  имели место случаи мошенничества, совершенные 52-летним  гражданином России Плешка Иваном Антоновичем, сообщает Лида-ТВ.

Если кто-либо стал жертвой преступных действий разыскиваемого, просьба сообщить в милицию по телефонам 52-02-02 и 102.

Известно, что данный мужчина реализовывал товар сомнительного качества с рук по завышенным ценам.

 
 
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На территории города Лиды и Лидского района имели место случаи мошенничества, совершенные гражданином России. На территории города Лиды и Лидского района  имели...
 
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