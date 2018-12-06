Саммит ЕАЭС — от снятия барьеров до формирования общих рынков

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 декабря принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Лидеры стран ЕАЭС в узком и расширенном формате обсудили реализацию цифровой повестки в организации, дальнейшее развитие интеграционных процессов, распределение ввозных таможенных пошлин между государствами, формирование общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов.





Лукашенко: для ЕАЭС 2018 год стал неоднозначным с точки зрения политики и экономики

Для Евразийского экономического союза 2018 год стал неоднозначным как с политической, так и с экономической точки зрения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 6 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

«Сегодня мы подводим итоги общей работы в формате союза за этот год и определяем ориентиры взаимодействия на следующий. Что касается завершающегося периода, то он является достаточно неоднозначным как с политической, так и с экономической точки зрения», — сказал Александр Лукашенко.

Среди позитивных достижений Президент отметил вступление в силу договора о Таможенном кодексе ЕАЭС, наделение Молдовы статусом наблюдателя. Государства — члены союза также подписали временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном, и соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем.

«Беларусь рассчитывает, что нормы, закрепленные в этих документах, будут реализованы в полной мере. Каждый из них принимался с заделом на будущее и с расчетом на значительный экономический эффект», — заявил глава государства.

Вместе с тем он отметил, что существуют важные вопросы, которые до сих пор остаются нерешенными.

От снятия барьеров до формирования общих рынков — Лукашенко высказался о нерешенных вопросах в ЕАЭС

Работа по устранению барьеров, изъятий и ограничений на рынке ЕАЭС идет непозволительно медленно.

Выступая на саммите, глава государства отметил, что существует несколько важных вопросов, которые до сих пор остаются нерешенными в ЕАЭС. Александр Лукашенко остановился на каждом из них и представил позицию белорусской стороны по их разрешению.

«Я вынужден об этом говорить, но буду говорить не с точки зрения стенания и рыдания, а с точки зрения того, что мы договорились, но не сделали. И с точки зрения того, что наш союз (к счастью, я был у истоков его создания) образовывался на определенных свободах передвижения рабочей силы, капиталов, услуг, товаров. И самое главное, о чем мы договаривались, создавая нашу единую экономику, что все субъекты хозяйствования и наши люди будут иметь равные условия. Если таких равных условий нет, то нет и союза», — отметил белорусский лидер.

Устранение барьеров и изъятий на рынке ЕАЭС

Президент констатировал, что в начале 2018 года Россия в качестве председателя в органах ЕАЭС продолжила работу по устранению барьеров, изъятий и ограничений, препятствующих формированию общего рынка ЕАЭС. «Это действительно одна из самых острых проблем нашего союза, которая еще несколько лет назад была обозначена белорусской стороной. Однако данный вопрос решается непозволительно медленно. Более того, на смену устраняемым барьерам возводятся новые. И это стало практикой», — обратил внимание глава государства.

Александр Лукашенко считает, что это совершенно недопустимая ситуация, нарушающая достигнутые договоренности. «Как показала практика, важно не только устранять преграды, но и параллельно создавать условия, исключающие возможность их повторного возникновения. В этой связи предлагаю предоставить нашей Евразийской экономической комиссии полномочия принимать решения в случае повторного введения каким-либо государством-участником ограничений или же продления уже действующих», — сказал он.

По мнению белорусской стороны, это не затронет национальные интересы государств, при этом позволит исключить протекционизм, который наносит серьезный ущерб интеграционным процессам. «Все сидящие за этим столом на мировой протекционизм в торговле отреагировали, обозвав его грубо — экономические войны. Так зачем у себя создаем их? — спросил Президент. — Следует также повысить ответственность представителей исполнительной власти наших стран за принятие решений, идущих вразрез с принципами, закрепленными в нашем договоре о союзе».

Формирование общих рынков

Беларусь выступает за обеспечение всеобъемлющего и безусловного выполнения всеми государствами ЕАЭС союзных норм и взятых на себя обязательств. Александр Лукашенко напомнил, что стороны договорились к 2025 году создать общие рынки газа, нефти и нефтепродуктов.

«Мы обязаны выполнить все в намеченные сроки и обеспечить работу союза в условиях стабильной и справедливой топливно-сырьевой политики, — заявил глава государства. — В союзнических отношениях нет интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов. Есть целостная система — Евразийский экономический союз. И под этим мы концептуально и конкретно подписались».

Президент высказал солидарность с мнением российской стороны о важности развития новых сфер сотрудничества, в том числе атомной энергетики и возобновляемых энергоисточников. Однако, заметил он, отсутствие согласия по принципам формирования основного нефтегазового рынка не позволяет ЕАЭС прогрессировать более быстрыми темпами, считает белорусский лидер. Решение этого ключевого вопроса позволит странам приступить к освоению и других направлений.

Цифровизация экономики в странах ЕАЭС

Эта тема предметно обсуждалась главами государств на встрече в узком формате. Перед странами стоят амбициозные задачи по переходу на современные технологии и модели производства. «От того, насколько слаженно мы сможем объединять потенциал наших государств через цифровые решения, будет зависеть эффективность интеграции и в целом будущее союза, — сказал Александр Лукашенко. — Беларусь готова к полноценному участию в реализации проектных инициатив цифровой повестки ЕАЭС».

В первую очередь речь идет о цифровой торговле и кооперации, электронной логистике, формировании цифровых транспортных коридоров, развитии точных технологий в сельском хозяйстве и промышленности.

«Мы в Беларуси занимаемся цифровизацией очень давно. Исходя из нашего опыта, должен сказать: сейчас модно говорить о цифровизации, развитии IT-технологий. Это очень важное направление, это значительно активизирует производство, сокращает себестоимость. Но это, наверное, 20-25% сегодняшнего дня. И, наверное, долго так будет. А 70-75% — это та традиционная экономика, которая нас сегодня кормит. Поэтому не надо забывать и об этом», — добавил глава государства.

Развитие космических и геоинформационных услуг

В повестку дня нынешнего саммита ЕАЭС также был внесен вопрос о развитии кооперации в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли.

«Реализация этой инициативы с учетом ее высокого мультипликативного эффекта на развитие смежных отраслей и секторов придаст мощный импульс нашему инновационному и промышленному сотрудничеству», — убежден Президент.

Говоря о перспективах дальнейшего развития ЕАЭС, Александр Лукашенко отметил, что евразийское строительство должно охватывать все новые сферы сотрудничества.

«В этой связи особенно важно, чтобы через год, а это будет пять лет со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, мы смогли увидеть конкретные и осязаемые результаты нашей работы. Ни у кого не должно возникать сомнений в том, что ЕАЭС — это эффективный совместный проект, нацеленный на повышение уровня экономического благосостояния всех государств-членов», — резюмировал белорусский лидер.

Лукашенко и Путин на открытии саммита ЕАЭС подискутировали насчет цен на энергоносители

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность того, чтобы страны ЕАЭС уже на нынешнем этапе предпринимали действенные шаги на пути к формированию полноценного общего рынка союза, в том числе в сфере ценообразования на энергоносители. По этому поводу на открытии заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге состоялась дискуссия главы белорусского государства и Президента России Владимира Путина.

Президент Беларуси во время своего выступления на открытии саммита акцентировал внимание на необходимости продолжения работы по устранению барьеров, изъятий и ограничений, препятствующих полноценному формированию общего рынка ЕАЭС. Он в том числе отметил, что отсутствие согласия по принципам формирования основного нефтегазового рынка не позволяет союзу прогрессировать более быстрыми темпами. «Решение этого ключевого вопроса позволит нам приступить к освоению и других направлений», — подчеркнул белорусский лидер.

Он привел пример, касающийся вопроса равноправия и равенства в ЕАЭС: «Действующий порядок ценообразования на поставляемый в Беларусь природный газ: тариф, применяемый «Газпромом» для белорусской стороны на транспортировку газа из Ямало-Ненецкого автономного округа до нашей границы, составляет почти $3 за 1 тыс. куб.м на 100 км, в то время как внутрироссийский тариф — порядка $1″.

С учетом этих обстоятельств газ на границе со Смоленской областью обходится Беларуси по цене почти $130 за 1 тыс. куб.м, а установленная оптовая цена для потребителей в Смоленской области России — $70. Это почти в два раза ниже. «Простой вопрос: как конкурировать в этой ситуации?» — спросил Президент Беларуси.

После завершения выступления белорусского лидера слово снова взял Президент России Владимир Путин. «Спасибо большое, уважаемый Александр Григорьевич. Когда пресса покинет зал, мы подискутируем. Не могу не сделать одну реплику по поводу тарифов на газ. У нас выработан план движения к 2025 году, когда мы должны согласовать единые рынки нефти, нефтепродуктов и газа. Что касается сегодняшней ситуации, то она заключается в том, что важен не тариф, а конечная цена газа, в которую включается этот тариф. Здесь вы правы. Надо, конечно, об этом думать», — сказал он.

Президент России, говоря о ценообразовании на газ, решил сравнить соседнюю Беларусь с ФРГ. По его данным, сегодня для Беларуси цена за тысячу кубических метров газа составляет $129, а в следующем году будет $127, в то время как в ФРГ — $250. Такую ситуацию на фоне гораздо более низкой цены на газ в самой России Владимир Путин охарактеризовал, как «большое преимущество для наших союзников». Одновременно он согласился, что стороны должны стремиться к полной унификации. «Для этого нужно время и другой уровень интеграции между нашими странами. Это предмет переговоров», — заявил российский лидер.

«Вы правы, Владимир Владимирович. Но наш главный партнер, к сожалению или к счастью, не ФРГ, а Российская Федерация. И наши основные не только партнеры, но и конкуренты — это россияне», — констатировал в ответ Александр Лукашенко.

Он напомнил, что если в Беларуси производится какой-то товар, например, тракторы или грузовики, то в этой продукции велика доля комплектующих именно Российской Федерации. «Поэтому главный наш партнер не ФРГ, а Российская Федерация. И нам надо, чтобы были равные условия прежде всего у нашей братской России и Беларуси. Вот в чем вопрос», — подчеркнул Президент Беларуси.

«Вы правильно сказали: мы определились до 2025 года выйти на этот уровень. Но ключевое слово — в данный момент, чтобы мы шли к этому, а не остановились. Да, мы будем еще разговаривать, и у меня будет к вам просьба только одна: чтобы шли к этому. Если будем идти, так и вопросов не будет. Мы понимаем, что за год этого не решить», — добавил Александр Лукашенко.

Владимир Путин на это сказал: «Так и будет. Мы об этом договорились — создать документы, которые по сути являются планом нашего движения к этой цели, дорожной картой».

Говоря о преимуществах для партнеров, он отметил, что у Беларуси и не должна быть такая же цена на газ, как для ФРГ. «Если бы Беларусь не имела преимуществ, связанных с интеграцией, а формировали бы цену на рыночных принципах, это было бы не $129 и не $127, а $200», — считает Президент России.

Александр Лукашенко усомнился в этих подсчетах, сказав, что Беларусь имеет даже худшие условия, чем Германия. «Я об этом уже не единожды говорил. Вроде воевали вместе, а наши люди, еще не умершие после войны, имеют такую ситуацию», — заметил он. Глава белорусского государства обратил внимание, что до Германии еще необходимо прокачать газ на очень значительное расстояние. «Поэтому у них и цена такая», — сказал Президент Беларуси.

«Давайте мы уже потом подискутируем в закрытом режиме. Но вы правы абсолютно в том, что нам нужно выработать план движения к единому рынку. Мы с этим согласны. Мы так и будем делать», — свернул Владимир Путин дискуссию, которая проходила в присутствии СМИ.