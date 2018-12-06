﻿ Россельхознадзор разрешил трем белорусским предприятиям поставлять продукцию. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россельхознадзор разрешил трем белорусским предприятиям поставлять продукцию

07.12.2018 09:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
С 7 декабря отменил временные ограничения на поставки в Россию масла, сыра, творога и творожной продукции, сухой молочной сыворотки с Браславского филиала УПП «Глубокский молочно-консервный комбинат» и сыра с ОАО «Молодечненский молочной комбинат».

Также, сообщили в ведомстве, с 7 декабря возможны поставки цельномолочной продукции ОАО «Милкавита».

Такое решение Россельхознадзор принял по результатам двусторонних консультаций, а также с учетом информации и гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора минсельхозпрода Беларуси, сообщает telegraf.by. 


Поставляемая продукция должна быть выработана не ранее 7 декабря и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом. 


 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 7 декабря отменил временные ограничения на поставки в Россию масла, сыра, творога и творожной продукции, сухой молочной сыворотки с Браславского филиала УПП...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жители Беларуси продали валюты на 1 млрд долларов больше, чем купили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика