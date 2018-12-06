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Россельхознадзор разрешил трем белорусским предприятиям поставлять продукцию
С 7 декабря отменил временные ограничения на поставки в Россию масла, сыра, творога и творожной продукции, сухой молочной сыворотки с Браславского филиала УПП «Глубокский молочно-консервный комбинат» и сыра с ОАО «Молодечненский молочной комбинат».
Также, сообщили в ведомстве, с 7 декабря возможны поставки цельномолочной продукции ОАО «Милкавита».
Такое решение Россельхознадзор принял по результатам двусторонних консультаций, а также с учетом информации и гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора минсельхозпрода Беларуси,
Поставляемая продукция должна быть выработана не ранее 7 декабря и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
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С 7 декабря отменил временные ограничения на поставки в Россию масла, сыра, творога и творожной продукции, сухой молочной сыворотки с Браславского филиала УПП...
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