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Жители Беларуси продали валюты на 1 млрд долларов больше, чем купили
В январе-ноябре 2018 года продали валюты больше, чем купили. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
За 11 месяцев граждане продали валюты на 8,382 млрд долларов в эквиваленте, а купили — на 7,245 млрд. Чистая продажа валюты физлицами составила около 1,137 млрд долларов.
Между тем субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси продали валюты на 18,087 млрд долларов в эквиваленте, а купили на 18,731 млрд. Чистая покупка составила 644 млн долларов.
Нерезиденты Беларуси продали валюты на 560,4 млн долларов в эквиваленте, купили на 112,7 млн. Чистая продажа составила 447,7 млн долларов,
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В январе-ноябре 2018 года продали валюты больше, чем купили. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
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