Жители Беларуси продали валюты на 1 млрд долларов больше, чем купили

За 11 месяцев граждане продали валюты на 8,382 млрд долларов в эквиваленте, а купили — на 7,245 млрд. Чистая продажа валюты физлицами составила около 1,137 млрд долларов.





Между тем субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси продали валюты на 18,087 млрд долларов в эквиваленте, а купили на 18,731 млрд. Чистая покупка составила 644 млн долларов.







