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«Сукно» переедет на «Камволь»

07.12.2018 09:01 — Разное | Партизан  
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ОАО "Сукно" перенесет производство на свободные площади другого минского предприятия - ОАО "Камволь", а территория предприятия будет продана на аукционе, чтобы рассчитаться с кредиторами, рассказал вице-премьер Игорь Ляшенко.

По словам вице-премьера, правительство длительное время изучало вопрос дальнейшей судьбы ОАО "Сукно", но теперь найдено "железное" решение и четко определено видение перспектив предприятия.

Игорь Ляшенко отметил, что "Сукно" имеет устаревшие мощности, загрузка которых не превышает 10%. При рассмотрении возможностей модернизации предприятия специалистами "Беллегпрома" изучен и зарубежный опыт, в частности на примере Турции, Украины и Италии, где производства суконных и камвольных тканей располагаются на одной площадке. "Предприятия класса "Камволь" имеют очес (короткие волокна, полученные при чесании волокнистых материалов. - Прим.) в своем производстве, а он является сырьевой составляющей для предприятий, производящих номенклатуру продукции предприятия "Сукно", - пояснил вице-премьер. - Поэтому, рассчитывая бизнес-план, мы решили использовать эту особенность и заметили, что она дает наибольший экономический эффект".

Игорь Ляшенко рассказал, что в ОАО "Камволь" в основной массе завершена реконструкция мощностей, освоен выпуск тканей высокого класса с различным составом. Однако на предприятии есть 15 тыс. кв.м свободных площадей. "В придачу оказалось, что и 25% оборудования может использоваться в интересах и того, и другого производства. Естественно, это все в сумме дает неплохой экономический эффект. Эти вопросы были доложены, и мы получили одобрение главы государства на такой сценарий развития бизнес-проекта. Юридическое лицо и торговая марка будут сохранены, но размещаться они будут на одной промышленной площадке", - сказал вице-премьер.


Отвечая на вопрос о том, что будет с нынешней площадкой ОАО "Сукно", Игорь Ляшенко уточнил, что предприятие находится в состоянии санации, работает с кредиторами и имеет задолженность перед ними в размере Br8,5 млн. "Площадку с сохранением промышленного производства можно продать на аукционе и спокойно рассчитаться с кредиторами", - заявил он.

Кроме того, обновят производственные мощности ОАО "Сукно", что позволит выпускать современную и востребованную продукцию высоких потребительских свойств.

Вице-премьер добавил, что благодаря переносу суконного производства на свободные площади ОАО "Камволь" удастся в разы снизить объем необходимых инвестиций по сравнению с восстановлением и развитием прежней площадки.



 
 
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ОАО "Сукно" перенесет производство на свободные площади другого минского предприятия - ОАО "Камволь", а территория предприятия будет продана на аукционе, чтобы...
 
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