Медведь пробрался в закрытый город и залег в спячку

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sputnik.by Бурый медведь пробрался на территорию закрытого города Снежинск в Челябинской области и залег в спячку, местные власти решили его охранять до весны, сообщило в среду министерство экологии региона, пишет

По данным ведомства, берлогу хозяин леса оборудовал в непосредственной близости от населенного пункта, возле ведущей в Снежинск дороги – у городской котельной. Судьбу зверя решали на специально созванном по этому поводу совещании.





"Внеочередная комиссия по чрезвычайным ситуациям Снежинска приняла решение мишку оградить от нежданных гостей, жаждущих сделать с лесным гостем модное селфи", – говорится в сообщении.









Планируется, что в ближайшие дни в районе берлоги будут установлены предупреждающие знаки, фотоловушки, а из местных охотников сформируют отряд волонтеров, который будет охранять сон медведя.





Снежинск, расположенный в Челябинской области, является закрытым территориальным образованием, в советские времена он назывался Челябинск-70. В городе с населением около 50 тысяч человек расположено секретное предприятие – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики, занимающийся разработкой ядерных боеприпасов.



