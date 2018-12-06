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В Ереване опровергают Лукашенко: вопрос о назначении нового генсека ОДКБ не решен

07.12.2018 08:36 — Разное | Партизан  
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Пресс-секретарь и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна Арман Егоян утверждает, что вопрос о назначении нового генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) еще не решен, сообщает агентство «Новости-Армения».



Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсант

«Вопрос назначения генсека ОДКБ пока не решен. Заседание ОДКБ вообще не проводилось. Позиция Армении в этом вопросе не изменилась», — сказал Егоян.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг после заседания Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге заявил, что сторонам удалось прийти к консенсусу по данному вопросу и новым генсеком станет представитель Беларуси.

Напомним, вакансия образовалась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции лишь полтора года из предусмотренных уставом трех лет.

8 ноября лидерам стран-членов ОДКБ на саммите в Астане не удалось прийти к консенсусу по кандидатуре нового генсека организации. Вопрос должен был быть рассмотрен 6 декабря на саммите глав ОДКБ в Санкт-Петербурге, но он был перенесен без указания точной даты его проведения.

Армения настаивает на том, чтобы и последующие полтора года генсеком ОДКБ был представитель ее страны. В то же время некоторые другие члены ОДКБ говорят о том, что согласно утвержденному в организации принципу кадровой ротации представителей стран по алфавиту, новым генсеком должен стать представитель Беларуси.


Ранее сообщалось, что новым генсеком может стать глава Совбеза Беларуси Станислав Зась. Минск, в свою очередь, заявил, что готов предложить на этот пост три кандидатуры.

2 декабря Никол Пашинян заявил, что вопрос назначения генсека не будет решен до 2019 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарь и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна Арман Егоян утверждает, что вопрос о назначении нового генерального секретаря Организации Договора...
 
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