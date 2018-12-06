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Белорусский лес стал самым продаваемым биржевым товаром

07.12.2018 08:36 — Разное | Партизан  
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Продажи лесопродукции вышли на первое место в товарообороте БУТБ: сумма сделок достигла 1,6 млрд рублей (+51% к аналогичному периоду 2017 года).

 В частности, продажи круглого леса на внутреннем рынке выросли до 692 млн рублей, а экспорт пиломатериалов — до 491 млн. Объем реализации услуг по заготовке древесины увеличился в 2,3 раза, до 80 млн рублей. Помимо этого спросом у белорусских потребителей пользовались пиломатериалы, а у иностранных — топливные брикеты и гранулы, сообщает officelife.media.

Самый скоромный вклад в общебиржевой оборот внесли продажи промышленных и потребительских товаров на сумму 364 млн рублей. Наибольший объем сделок зафиксирован со стройматериалами, оборудованием и комплектующими.


Всего за январь — ноябрь на торговых площадках ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» заключено сделок на 3,9 млрд рублей (+ 39%).


 
 
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Продажи лесопродукции вышли на первое место в товарообороте БУТБ: сумма сделок достигла 1,6 млрд рублей (+51% к аналогичному периоду 2017 года).
 
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