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Назван главный цвет 2019 года
Международный исследовательский институт Pantone выбрал главный цвет 2019 года. Об этом компания объявила на официальном сайте и в своем инстаграме.
Цветом года назвали оттенок Pantone 16-1546 Living Coral или «живой коралл», пишет
«Он символизирует внутреннюю потребность в оптимизме и радостных достижениях, «живой коралл» олицетворяет нашу жажду к игривому самовыражению», — охарактеризовали цвет администраторы Instagram-аккаунта.
Американская компания Pantone в середине XX века разработала систему подбора цвета с использованием цифровой индикации. Образцы цветов печатаются в специальных каталогах.
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Международный исследовательский институт Pantone выбрал главный цвет 2019 года. Об этом компания объявила на официальном сайте и в своем инстаграме.
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