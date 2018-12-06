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Назван главный цвет 2019 года

07.12.2018 08:27 — Разное | Партизан  
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Международный исследовательский институт Pantone выбрал главный цвет 2019 года. Об этом компания объявила на официальном сайте и в своем инстаграме.

Назван главный цвет 2019 года
Цветом года назвали оттенок Pantone 16-1546 Living Coral или «живой коралл», пишет НН.

«Он символизирует внутреннюю потребность в оптимизме и радостных достижениях, «живой коралл» олицетворяет нашу жажду к игривому самовыражению», — охарактеризовали цвет администраторы Instagram-аккаунта.


Американская компания Pantone в середине XX века разработала систему подбора цвета с использованием цифровой индикации. Образцы цветов печатаются в специальных каталогах.


 
 
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Международный исследовательский институт Pantone выбрал главный цвет 2019 года. Об этом компания объявила на официальном сайте и в своем инстаграме.
 
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