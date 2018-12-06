Рабочий Минского завода шестерен, которому оторвало ступню на производстве, скончался по пути в больницу

belta.by со слов Юлии Гончаровой, официального представителя СК. Несчастный случай произошел в производственном цеху Минского завода шестерен днем во вторник, 4 декабря, сообщает о происшествиисо слов Юлии Гончаровой, официального представителя СК.





– Мужчина получил телесные повреждения на производстве. От полученных телесных травм рабочий скончался по дороге в медучреждение. Сейчас идет следствие, назначена судмедэкспертиза, которую проиведут сотрудники ГКСЭ, – объяснила представительница Следственного Комитета.









В Госпромнадзоре, в свою очередь, уточнили, что пострадавшего – рабочего Минского завода шестерен, медики забирали с предварительным диагнозом «травматическая ампутация ступни».





На данный момент возбуждено уголовное дело из-за нарушения правил охраны труда, приведшее к смерти человека. Также на предприятии изъята вся документация по охране труда и технике безопасности.



