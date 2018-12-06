Пограничники России заставляют мигрантов из Таджикистана сбривать бороду









Трудовые мигранты из Таджикистана, чтобы продлить срок пребывания в России, каждые три месяца пересекают границу этой страны. Чаще всего они въезжают в Украину и Казахстан.





Таджикский мигрант Зухуриддин Гиёсов несколько дней назад во время пересечения российско-казахской границы был остановлен российскими пограничниками, которые потребовали от него и его спутников-земляков сбрить бороду.





«До КПП оставалось 300 километров, и водитель такси попросил нас зайти в любую парикмахерскую и сбрить растительность на лице, так как, по его словам, пограничники не пропустят в таком виде. Мы не послушали его и попросили ехать дальше», – говорит Зухуриддин Гиёсов.





По его словам, когда они прибыли к КПП Маштаково на границе Оренбургской области с Казахстаном, пограничники потребовали сбрить бороду. «Они дали нам станки. Мы зашли в санузел и побрились. Только после этого нам разрешили пересечь границу и вернуться назад», – говорит Гиёсов.









Через этот КПП проходит большое количество таджикских трудовых мигрантов, и пограничники просят сбрить бороду, чтобы без труда удостовериться в личности. «При этом пограничники не сказали, что это какое-то новое распоряжение или правило. Просто попросили побриться», – сказал Гиёсов.





По официальным данным, в трудовой миграции в России находятся более одного миллиона граждан Таджикистана.



