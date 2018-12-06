Не является ошибкой? В учебники восстание Калиновского назвали польским





«В учебном пособии по русской литературе для 8 класса (авторы — С.Н. Захарова, Т.А. Морозова, Г.М. Чепелева) в разделе «Литература второй половины ХІХ века» восстание 1863—1864 гг. упомянуто как «польское».





Поскольку восстание 1863-1864 гг. было организовано и началось на этнических польских (подчеркнуто специалистами института образования — Ред.) территориях, а затем распространилось на земли Литвы и Беларуси, считаем, что информация о данном восстании в учебном пособии, которое не предполагает освоение содержания исторического образования, не является ошибкой.













kp.by. Кроме того, в соответствии с учебной программой по учебному предмету «История Беларуси» восстание 1863—1864 гг. изучается в то же время, что и тема «Литература второй половины ХІХ века», что позволяет создать у учащихся полное и объективное представление об этом историческом периоде», — говорится в ответе, полученном





Национальный институт образования, который занимается изданием школьных учебников, возглавляет 50-летняя историк Валентина Гинчук. Она родилась в Украине, окончила Минский государственный педагогический институт по специальности «История и иностранный язык». Работала учителем и завучем в Ошмянах и Минске. С 2002 года работает в Национальном институте образования. Учитель года — 1997.





Директор Национального института образования Валентина Гинчук. Фото adu.by