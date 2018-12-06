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Не является ошибкой? В учебники восстание Калиновского назвали польским

07.12.2018 08:02 — Разное | Партизан  
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Национальный институт образования официально прокомментировал ситуацию со скандальным учебником по русской литературе за 8 класс.



«В учебном пособии по русской литературе для 8 класса (авторы — С.Н. Захарова, Т.А. Морозова, Г.М. Чепелева) в разделе «Литература второй половины ХІХ века» восстание 1863—1864 гг. упомянуто как «польское».

Поскольку восстание 1863-1864 гг. было организовано и началось на этнических польских (подчеркнуто специалистами института образования — Ред.) территориях, а затем распространилось на земли Литвы и Беларуси, считаем, что информация о данном восстании в учебном пособии, которое не предполагает освоение содержания исторического образования, не является ошибкой.



Кроме того, в соответствии с учебной программой по учебному предмету «История Беларуси» восстание 1863—1864 гг. изучается в то же время, что и тема «Литература второй половины ХІХ века», что позволяет создать у учащихся полное и объективное представление об этом историческом периоде», — говорится в ответе, полученном kp.by.

Национальный институт образования, который занимается изданием школьных учебников, возглавляет 50-летняя историк Валентина Гинчук. Она родилась в Украине, окончила Минский государственный педагогический институт по специальности «История и иностранный язык». Работала учителем и завучем в Ошмянах и Минске. С 2002 года работает в Национальном институте образования. Учитель года — 1997.

Директор Национального института образования Валентина Гинчук. Фото adu.by


 
Теги: Минск
 
 
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Национальный институт образования официально прокомментировал ситуацию со скандальным учебником по русской литературе за 8 класс.
 
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