Конкурс — более 2500 кандидатов на одно место: прием резюме на должность смотрителя сериалов завершен досрочно





Напомним, что видеосервис в своей вакансии предлагал «работу мечты» для знатоков российских сериалов: должностные обязанности необычного специалиста будут заключаться в просмотре и ранжировании контента для онлайн-кинотеатра START, ориентированного на показ премьер и относительных новинок. Предлагаемые работодателем условия — полная занятость, официальное трудоустройство, комфортное рабочее место в офисе в центре города и зарплата в размере 1000 рублей.





Вакансия вызвала настоящий ажиотаж: менее чем за трое суток было подано более 2,5 тыс. резюме. Маркетологи, архитекторы, писатели, журналисты, инженеры и даже бариста — на «вакансию мечты» откликнулись представители самых разных профессий. Среди них встречались и настоящие «профи» – с соответствующей отметкой в графе «специальность» и внушительным портфолио из десятков российских сериалов в своем активе.





«Мы не планировали досрочно прекращать прием резюме, но, получив более 2,5 тысяч откликов в первые трое суток после размещения вакансии, пришли к необходимости такого шага. Кроме анкет, полученных на электронную почту, нам поступило множество звонков, а некоторые потенциальные соискатели даже решили прийти к нам в офис лично, чтобы оставить резюме и уточнить подробности. Мы благодарны каждому соискателю за проявленный интерес и обещаем, что ни одно резюме не останется без внимания», — отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Николай Бределев.









Теперь перед представителями видеосервиса VOKA стоит непростая задача: ознакомиться со всеми представленными резюме и отобрать тех, кто получит приглашение на собеседование (важное замечание — рассматриваться будут только анкеты, поступившие в виде отклика на вакансию на сайте). Предполагается, что такое приглашение получат от 50 до 100 соискателей. По итогам собеседования будет определен счастливчик, который на протяжении месяца будет смотреть сериалы и составлять свой собственный экспертный рейтинг новинок. Кстати, хотя вакансия первоначально задумывалась как ограниченная по времени, перспективы карьерного роста у специалиста по просмотру сериалов все-таки есть: в зависимости от результатов работы ему могут предложить выполнять аналогичные функции по оценке контента для сервиса VOKA и в дальнейшем.



