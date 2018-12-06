Помог ли Артем Гуренко отцу? И как другие белорусы, которых не ждали увидеть в «Динамо»?

пишет by.tribuna.com. Главный тренер на них очень рассчитывал, но вообще эти новички вызвали неоднозначную реакцию у поклонников клуба. Троих выносим за скобки: ганца Сейду Яхая, которого просматривали с лета 2017 года, болгарина Крума Стоянова, которого привозил тогдашний спортдир Андрей Лаврик, и опытного Андрея Горбунова, который до подписания долго тренировался с «бело-голубыми». Вместе с ними в клуб пожаловал довольно неожиданный квартет белорусов: Артем Гуренко, Артем Соловей, Александр Макась, Филипп Иванов,by.tribuna.com. Главный тренер на них очень рассчитывал, но вообще эти новички вызвали неоднозначную реакцию у поклонников клуба.









Сергей Гуренко очень хотел этих игроков в команду





У Макася один по-настоящему сильный сезон в карьере (2014), а потом он не блистал и за три преддинамовских года забил всего 10 мячей, причем в казахстанском «Атырау» и «Торпедо-БелАЗ» он даже не был основным. Иванов по большому счету показал себя только в «Крумкачах», в других клубах у него особо не получалось. Что до Соловья, то его забрали из «Витебска» – крепкого середняка, где игрок имел постоянную практику. Но сколько уже раз «Динамо» подбирало таких работяг, а потом выбрасывало? Ну и сын главного тренера – его статистика в Беларуси была очень скромной (один мяч за «Слуцк» и статус полурезервиста). Переход Артема Гуренко обсуждался бурно и вызывал наибольшие опасения.





Но Сергей Гуренко был уверен.





– Пришедших ребят я знаю хорошо. У каждого свои плюсы. (…) Все эти ребята дают варианты, чтобы решать задачи, – говорил коуч перед сезоном.





Основную задачу – выиграть чемпионат – «Динамо» не выполнило, но год провело добротный. «Бело-голубые» финишировали третьими, вышли в весеннюю стадию Кубка и пошумели в Лиге Европы.





Помогли ли команде тренерские надежды?





Филипп Иванов, нападающий





Слова Гуренко: «Иванов сильно пригодится нам в некоторых матчах».





Статистика. 31 матч в сезоне, забил 5 мячей, отдал 7 передач. В чемпионате 3 гола стали победными, 2 передачи привели к решающим голам – принес 9 очков, помог заработать 6.





В свое время казалось, что форвард не чувствует себя в «Динамо» раскрепощенно, как это было в «Крумкачах». Играя за «воронов», Иванов мог позволить себе принимать нестандартные и эпатажные решения на поле и вне его. Шутить, давать резонансные интервью.





В «Динамо» ничего такого не было. Напоминать себя прежнего Иванов начал во второй половине сезона. Тогда появились и интервью, и эпатаж. Вишенка на торте – фантастическое празднование гола в Могилеве.

В стартовых турах Гуренко использовал Иванова как игрока ротации и почти не выпускал в статусных матчах. С «Шахтером» Филипп отыграл 10 минут, с БАТЭ и брестским «Динамо» вообще остался на скамейке. Тренер был не очень доволен отношением футболиста к делу. Впервые нападающий отыграл весь матч лишь в июле. Поле ухода Антона Сароки игровое время Иванова увеличилось, но полных матчей все равно было немного – всего три.









Сказалась на адаптации и смена амплуа. В «Крумкачах» Иванов был полузащитником и играл под нападающим. В «Динамо» же его переквалифицировали в форварда – на острие Филипп сыграл в 16 матчах, тогда как на привычной позиции лишь 5. Еще 10 встреч Иванов провел на флангах.





Тем не менее это не помешало Иванову стать одним из лучших форвардов лиги по количеству ключевых передач. В среднем за игру он делал 3,1 подобных пасов. В топе Иванов и по подборам – 4,5 в среднем за матч.





Помог? Да, однозначно. Третий игрок команды по системе гол+пас после Уроша Николича и Владимира Хващинского





Артем Соловей, полузащитник





Слова Гуренко: «Соловей обладает скоростью, может забить».





Статистика. 26 матчей в сезоне, 6 голов и 3 голевые передачи. В чемпионате 1 победный мяч – принес команде 3 очка.





Левый вингер очень здорово начал сезон – в трех стартовых турах забил дважды, а в пятом отдал голевую. Соловей хорошо бежал, боролся и вообще действовал замечательно. Тренер был доволен, но требовал от подопечного прогресса.





Постепенно игровое время полузащитника стало уменьшаться. К лету Соловей превратился в резервиста, которому отводится от силы 20 минут. Артем выходил в старте только против аутсайдеров и любителей в Кубке (забил два мяча второлиговому «Энергетику-БГАТУ»). Во второй части сезона стал чаще оказываться вообще вне заявки.





Скорость, на которую надеялся Гуренко, никуда не делась, но эффективность хромала. Соловей делал меньше двух ключевых передач за матч (до адресата доходила одна), шел в обводку в среднем 3,5 раза за игру и лишь в 46 процентах проходил соперника.





Помог? Скорее нет, чем да. В то же время его гол прервал серию неудач в играх с «Городеей».





Александр Макась, нападающий





Слова Гуренко: «Макась – центральный нападающий, который может продавить и сыграть неординарно».





Статистика. 19 матчей, 6 голов и 1 передача. В чемпионате 1 победный мяч и 1 передача, приведшая к решающему голу – принес 3 очка и еще 3 помог заработать. В 1/8 финала Кубка Беларуси против «Минска» сделал победный дубль.





На старте чемпионата форвард, которого в определенном смысле можно считать самым эффективным нападающим страны (коэффициент важности его голов чуть больше единицы), радовал Гуренко. В тренировках выглядел лучше хандрившего Антона Сароки и играл в старте. Макась делал результат в играх с «Городеей» и «Гомелем». Он здорово открывался в свободные зоны и обострял игру.





Макась – работяга. Вот одна показательная история. Выбирая состав на выездную игру со словацким ДАЦем, Сергей Гуренко даже не задумывался об участии форварда – Макась не попадал в заявку. Но увидев, с каким усердием и движением тот работает на предыгровой тренировке, Гуренко включил нападающего в 18. В итоге Александр вышел на 71-й минуте, а на 77-й забил победный мяч.





Стабильно играть весь сезон Макасю помешали травмы. Первое серьезное повреждение он получил в мае на тренировке перед «Лучом». В результате пропустил три тура. Второе – 1 июля в поединке с «Днепром». И снова пара недель вне игры. В дальнейшем Александра периодически беспокоили то задняя мышца бедра, то колено, то голеностоп. Форвард проводил пару матчей и две недели лечился, потом опять играл немного – и снова отправлялся в лазарет. Оттого и сезон вышел рваным.













Помог? В целом, да. Но был бы более эффективен без травм.





Артем Гуренко, полузащитник





Слова Гуренко: «Гуренко способен обыграть. Когда соперник будет закрыт, он может сделать тонкую передачу или обыграть один в один, сыграть нестандартно».





Статистика. 26 матчей в сезоне, 3 голевых паса. В чемпионате 2 передачи, приведшие к решающим голам – помог заработать 6 очков.





Переход сына в «Динамо» стоил наставнику минчан дружбы с Андреем Лавриком. Гуренко-старший признавался, что вернуть прежние отношения с экс-партнером по сборной и московскому «Локомотиву» будет очень сложно. А вот убедить руководство в необходимости подписания старшего сына было достаточно просто.





Гуренко видел Артем не на совсем профильной позиции: атакующему игроку в «Динамо» приходилось действовать по всей левой бровке. Тренеру-отцу вроде как нравилось. Впрочем, клуб в итоге приобрел более специализированного исполнителя грузина Георгия Наваловского, но Сергей Гуренко не усадил Артема Гуренко, а перевел на правый фланг, пожертвовав Романом Бегуновым.





Правда, порой полузащитнику не хватало навыков игры в обороне. И во время матчей тренеру приходилось часто подсказывать сыну, как лучше занимать позицию. Провисали и единоборства в защите. В среднем за матч Артем выигрывал половину дуэлей.









В атаке латераль также был не очень эффективен. Гуренко делал много пасов назад и поперек поля. На его счету всего 7 передач в штрафную в среднем за матч. Для сравнения Стасевич делает 13. Посредственно и с обводками, визитной карточкой хавбека: всего 4,2 попытки за игру, из которых получалась половина. Но с другой стороны Артем лидер лиги по количеству навесов за игру (4,6) и в топ-3 по удачным – 1,5 попытки в среднем доходили до адресата.





Помог? Нет.



