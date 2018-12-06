﻿ В Сербии коза вероломно съела хозяйские 20 тысяч евро. Ее с горя зажарили. 21.by
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В Сербии коза вероломно съела хозяйские 20 тысяч евро. Ее с горя зажарили

07.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Недоглядели козу Белку, и она пустилась во все тяжкие.
 
Инцидент произошел в селе Ранилович в пригороде Аранджеловаца в центральной Сербии. Домашняя коза Белка съела 20 тысяч евро наличными у своих хозяев, сообщает местный портал arandjelovacinfo. Семья Симич копила деньги для покупки десяти гектаров земли. Наличные пересчитали и в ожидании продавца оставили на столе. В коммерческие планы семейства вмешалась настоящая коза.
 
 — Муж утром вышел, чтобы оглядеться по хозяйству, задать корм домашнему скоту, и забыл закрыть входную дверь… Коза Белка, которая у нас жила уже несколько лет, вошла в дом и стала есть деньги со стола, — рассказала журналистам Милена Симич.
 
Когда домашние услышали приятное шуршание (такой звук могут издавать только деньги), то сбежались в гостиную. Главу семьи чуть не хватил удар, когда он увидел, что Белка доедает последние купюры со стола. Осталось всего 300 евро.
 
 — Все остальное изгрызено и проглочено, — посетовала женщина.
 
Она также добавила, что муж с тех пор молчит и смотрит лишь в одну точку. А козу приговорили на вертеле.
 
 
 
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Недоглядели козу Белку, и она пустилась во все тяжкие.
 
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