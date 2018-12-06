В Сербии коза вероломно съела хозяйские 20 тысяч евро. Ее с горя зажарили

Недоглядели козу Белку, и она пустилась во все тяжкие.

Инцидент произошел в селе Ранилович в пригороде Аранджеловаца в центральной Сербии. Домашняя коза Белка съела 20 тысяч евро наличными у своих хозяев, сообщает местный портал arandjelovacinfo. Семья Симич копила деньги для покупки десяти гектаров земли. Наличные пересчитали и в ожидании продавца оставили на столе. В коммерческие планы семейства вмешалась настоящая коза.

— Муж утром вышел, чтобы оглядеться по хозяйству, задать корм домашнему скоту, и забыл закрыть входную дверь… Коза Белка, которая у нас жила уже несколько лет, вошла в дом и стала есть деньги со стола, — рассказала журналистам Милена Симич.

Когда домашние услышали приятное шуршание (такой звук могут издавать только деньги), то сбежались в гостиную. Главу семьи чуть не хватил удар, когда он увидел, что Белка доедает последние купюры со стола. Осталось всего 300 евро.

— Все остальное изгрызено и проглочено, — посетовала женщина.

Она также добавила, что муж с тех пор молчит и смотрит лишь в одну точку. А козу приговорили на вертеле.