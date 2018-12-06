Беларусь заняла 13-е место в Европе по уровню религиозности





Согласно данным социологического исследования, проведенного центром Pew Research, Беларусь заняла 13-е место среди 34 европейских стран по уровню религиозности.

Первое место в рейтинге заняла Румыния (55%), второе – Армения (50%), третье – Грузия (50%). В пятерку первых также вошли Греция (49%) и Молдова (47%).

Меньше всего религиозных людей живет в Чехии и Дании (по 8%) и Эстонии (7%). Россия заняла в данном рейтинге 20-ю строчку.

Стоит отметить, что для оценки уровня религиозности социологи изучили четыре показателя: посещение религиозных служб, частота молитв, вера в Бога и оценка важности религии в жизни.

Данные свидетельствуют о том, что 27% белорусов абсолютно искренне верят в Бога. Каждый четвертый (25%) отметил, что молится каждый день. 30% наших соотечественников участвуют в религиозных службах по крайней мере раз в месяц, а 20% считают религию важной частью своей жизни.