ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь заняла 13-е место в Европе по уровню религиозности

07.12.2018 09:11 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Беларусь заняла 13-е место в Европе по уровню религиозности

Согласно данным социологического исследования, проведенного центром Pew Research, Беларусь заняла 13-е место среди 34 европейских стран по уровню религиозности.

Первое место в рейтинге заняла Румыния (55%), второе – Армения (50%), третье – Грузия (50%). В пятерку первых также вошли Греция (49%) и Молдова (47%).

Меньше всего религиозных людей живет в Чехии и Дании (по 8%) и Эстонии (7%). Россия заняла в данном рейтинге 20-ю строчку.

Стоит отметить, что для оценки уровня религиозности социологи изучили четыре показателя: посещение религиозных служб, частота молитв, вера в Бога и оценка важности религии в жизни.

Данные свидетельствуют о том, что 27% белорусов абсолютно искренне верят в Бога. Каждый четвертый (25%) отметил, что молится каждый день. 30% наших соотечественников участвуют в религиозных службах по крайней мере раз в месяц, а 20% считают религию важной частью своей жизни.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно данным социологического исследования, проведенного центром Pew Research, Беларусь заняла 13-е место среди 34 европейских стран по уровню религиозности.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске горело общежитие медуниверситета: эвакуировали 250 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика