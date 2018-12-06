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На трассе М1 под Ивацевичами женщина на Audi сбила двух лосей. Один из них влетел в салон авто

07.12.2018 09:40 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла веером 6 декабря вблизи деревни Нехачево Ивацевичского района. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Женщина на Audi двигалась по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ и на 136-м километре дороги совершила наезд на двух лосей, которые внезапно выбежали на дорогу.


В результате ДТП 44-летняя водитель получила тяжелейшие травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение больницы. Животные пали.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Водитель с тяжелейшими травмами в реанимации. Животные пали.
 
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