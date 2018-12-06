На трассе М1 под Ивацевичами женщина на Audi сбила двух лосей. Один из них влетел в салон авто

Авария произошла веером 6 декабря вблизи деревни Нехачево Ивацевичского района. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Женщина на Audi двигалась по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ и на 136-м километре дороги совершила наезд на двух лосей, которые внезапно выбежали на дорогу.





В результате ДТП 44-летняя водитель получила тяжелейшие травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение больницы. Животные пали.