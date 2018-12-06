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Камиль из «О чем говорят мужчины» продает квартиру через Instagram. Вот как она выглядит
Российский актер, один из основателей комического театра «Квартет И» Камиль Ларин выставил на продажу квартиру в подмосковных Химках. Как выглядит жилье он рассказал в своем Instagram-аккаунте, пишет
Квартира, которую продает Камил Ларин, расположена в ЖК «Город Набережных». Она двухуровневая, занимает 8−9 этажи дома.
Площадь квартиры — 60 квадратных метров. Актер рассказал, что на первом этаже расположены прихожая, санузел и объединенная с гостиной кухня. На втором — спальня и второй санузел.
Интерьеры двухуровневой квартиры Камиля Лирина есть в базе недвижимости ЦИАН.
Жилье продается актера продается за 7,4 миллиона российских рублей — в долларовом эквиваленте это 110,5 тысячи.
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Камиль написал, что готов лично общаться с потенциальными покупателями.
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