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Камиль из «О чем говорят мужчины» продает квартиру через Instagram. Вот как она выглядит

07.12.2018 09:35 — Разное | Tut.by  
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Российский актер, один из основателей комического театра «Квартет И» Камиль Ларин выставил на продажу квартиру в подмосковных Химках. Как выглядит жилье он рассказал в своем Instagram-аккаунте, пишет Lenta.ru.


Фото: cian.ru

Квартира, которую продает Камил Ларин, расположена в ЖК «Город Набережных». Она двухуровневая, занимает 8−9 этажи дома.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А может кому и сгодится? Под Новый Год, да с обновкой! Квартира, покупай, заезжай и живи! Состояние идеальное! Цена приемлемая! Комплекс « Город набережных» в Химках. Двухэтажная,7 и 8 эт. Общая площадь 60 метров! Информация на ЦИАНе есть, но можно и ко мне. Обращайтесь, спрашивайте, покажу, расскажу!#квартира#циан#городнабережных#покупка#новыйгод#подарки

Публикация от Камиль (@kamlarin)

 

Площадь квартиры — 60 квадратных метров. Актер рассказал, что на первом этаже расположены прихожая, санузел и объединенная с гостиной кухня. На втором — спальня и второй санузел.


Фото: cian.ru

Интерьеры двухуровневой квартиры Камиля Лирина есть в базе недвижимости ЦИАН.


Фото: cian.ru

Фото: cian.ru

Фото: cian.ru

 

Жилье продается актера продается за 7,4 миллиона российских рублей — в долларовом эквиваленте это 110,5 тысячи.


Фото: cian.ru
 
 
Ссылка на источник 58
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Камиль написал, что готов лично общаться с потенциальными покупателями.
 
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