Камиль из «О чем говорят мужчины» продает квартиру через Instagram. Вот как она выглядит

Российский актер, один из основателей комического театра «Квартет И» Камиль Ларин выставил на продажу квартиру в подмосковных Химках. Как выглядит жилье он рассказал в своем Instagram-аккаунте, пишет L enta.ru .



Фото: cian.ru

Квартира, которую продает Камил Ларин, расположена в ЖК «Город Набережных». Она двухуровневая, занимает 8−9 этажи дома.

Площадь квартиры — 60 квадратных метров. Актер рассказал, что на первом этаже расположены прихожая, санузел и объединенная с гостиной кухня. На втором — спальня и второй санузел.



Фото: cian.ru

Интерьеры двухуровневой квартиры Камиля Лирина есть в базе недвижимости ЦИАН.



Фото: cian.ru



Фото: cian.ru



Фото: cian.ru

Жилье продается актера продается за 7,4 миллиона российских рублей — в долларовом эквиваленте это 110,5 тысячи.



Фото: cian.ru