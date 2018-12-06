|
«Она была шокирована увиденным». Зоозащитница о том, как появилось письмо Брижит Бардо к президенту
На прошлой неделе
Личность Брижит (и воспоминания
Чтобы вернуться к теме, мы встретились с человеком, который наладил связь с «Фондом Брижит Бардо» и предлагает конкретные шаги для решения проблемы бездомных животных в нашей стране — Ольгой Майоровой, координатором гражданской инициативы
— Ольга, расскажите, как получилось выйти на связь с Брижит?
— На самом деле нам очень повезло, что наш человек, Людмила Мирзаянова, оказалась в Париже в нужное время. И откликнулась на нашу просьбу, отложив все свои туристические дела и отправившись искать «Фонд Брижит».
Конечно, мы предварительно обращались туда — писали письмо, но ответа не получили. Уже по факту мы узнали: сотрудники фонда были настолько поражены тем, что где-то в Европе все еще происходит подобное, что не могли в это поверить, взяли тайм-аут на переосмысление и проверку информации.
При встрече с Людмилой они попросили подробностей: мы понимали, что у французов более нежная психика и, поверьте, рассказали далеко не все.
Но даже того, что они услышали и увидели — мы показали им видео с фактом жестокого обращения с животным в Лунинце (это видео можно найти на странице «Мы с тобой в одном доме» в фейсбуке. — Прим. редакции) — хватило, чтобы информацию донесли до самой госпожи Бардо. Она была шокирована увиденным.
Мы не хотели делать упор на сценах жестокости и насилия, но ведь это видео просто отображает то, что происходит повсеместно.
— Правда ли, что «Фонд Брижит Бардо» готов оказать помощь белорусским животным?
— Этот же вопрос нам задали на недавней нашей встрече с парламентом. Забегая вперед скажу: да, фонд сразу же спросил, какую помощь можно оказать Беларуси.
Французы предлагают нам широкий комплекс поддержки: они готовы привезти сюда своих ветеринаров, провести программу стерилизации и вакцинации бездомных животных по всей Беларуси, установить для них утепленные домики. Они предлагают обучать наших ветеринаров гуманным методам регуляции бездомных животных (стерилизации), готовы работать с нашими волонтерами.
— Вы упомянули, что эту же информацию донесли во время встречи с парламентом. Расскажите, к чему удалось прийти?
— Мы давно хотели этой встречи и звонили в приемную Владимира Андрейченко (председатель Палаты представителей. — Прим. редакции) с предложением ее провести. Помощник отказал нам, но порекомендовал написать развернутое личное обращение к Владимиру Павловичу.
Мы так и сделали. Нам долго не приходил ответ, но через пару дней после того, как было опубликовано обращение Брижит Бардо, позвонили и сказали, что нас хотят видеть в парламенте.
На встрече присутствовали члены трех комиссий: комиссии по международным делам, комиссии по жилищной политике и строительству, комиссии по охране природы, экологии и чернобыльской катастрофе.
Первый вопрос, который нам задали: «Действительно ли международные фонды готовы помогать?» Мы рассказали обо всем, что нам предлагают потенциальные партнеры.
Когда мы изложили все это, Юрий Дорогокупец (председатель Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству, член Совета Палаты представителей) отметил, что государство готово принять лекарства и материальную помощь, а в привлечении зарубежных специалистов необходимости нет, у нас есть «свои люди и свои методики».
— Ольга, а невозможно провести ту же программу стерилизации без привлечения государственного инструмента?
— Без изменения законодательства и создания нормальных условий для благотворительности, без легализации статуса частных приютов и перенаправления части финансирования в сферу НГО, без образования людей — все просто будет повторяться из раза в раз. По спирали.
Кроме того, французские специалисты не смогут здесь работать без помощи государства: как минимум нужна визовая поддержка, предоставление возможности легально осуществлять работу с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм.
К тому же, как я уже говорила, французы предлагают обучать наших специалистов — и они впоследствии должны быть востребованы.
Если государству они будут не нужны, куда им деваться?
Поэтому для реализации этого плана нам просто необходима государственная поддержка.
Пока мы видим такую позицию: «Подготовьте нам проект 137-й статьи, мы ознакомимся», «подготовьте проект закона о защите животных и соберите 50 тысяч подписей…».
Мы, в свою очередь, готовы работать вместе, собирать круглые столы, проводить семинары по обучению — и волонтеров, и депутатов. Ведь некоторые из них сами говорят о том, что не знают, как работает международная практика решения проблемы бездомных животных.
— У инициативы «Мы с тобой в одном доме» уже есть сформулированные цели?
— Наша ключевая цель: присоединение к
Наша же статья 137 определяет статус домашнего животного как «имущества» — с припиской: «Поскольку иное не вытекает из особенностей объекта».
Удивительно, конечно, что хоть раз посмотрев в глаза собаки, можно утверждать, что «иное не вытекает». (Улыбается.)
Да, в этой статье есть уточнение, что «требуется гуманное обращение»… Но этого, как мы видим, совершенно недостаточно.
Министерство юстиции не так давно отказало нам в проведении программы стерилизации именно на основании 137-й статьи: «Ведь это имущество».
Мы также хотим отмены
Закон ведь должен нести и воспитательную функцию, не правда ли? Хочется самой формулировкой доносить до людей, что животных нужно именно защищать.
Безусловно, нужно пересмотреть и другие законодательные акты, сопряженные с этой тематикой. У нас есть
Для создания нового закона о защите животных мы предлагаем создать общественную комиссию, ведь этот закон касается всех жителей нашей страны и должен создаваться открыто.
Нам было отказано на основании того, что это противоречит обычной практике. А обычная практика такая: создаются рабочие группы внутри каждой комиссии и туда приглашаются представители общественности. Каков принцип отбора этих представителей общественности, мы не поняли.
Кроме того, когда компетенции разбросаны по разным комиссиям и нет единого координационного центра — нет и общего подхода к созданию закона. Несмотря на первый негативный опыт коммуникации, мы будем настаивать на том, что этот координационный центр необходим.
— Среди зоозащитников есть мнение о том, что изменение законодательства ничего не поменяет из-за самой ментальности белорусов. Вы это мнение разделяете?
— Людей нужно учить, причем независимо от их возраста. В школах благополучных европейских стран — к примеру, в Германии, в Австрии — есть уроки, посвященные защите животных и правилах поведения с ними.
Мы предлагали ввести такие уроки и в Беларуси. К сожалению, увидели отрицательную реакцию со стороны Татьяны Конончук (председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы. — Прим. редакции).
Ссылаясь на свой педагогический опыт, Татьяна отметила, что дети и так перегружены, и вводить какую-либо дополнительную информацию в школьную программу нецелесообразно.
Но, по нашему мнению, это может быть факультатив. Кроме того, есть масса внешкольных форм работы (я сама учитель и знаю, о чем говорю), с помощью которых можно учить детей гуманности по отношению к животным. Это может быть интерактив, который будет не перегружать, а развивать.
Образование в этом вопросе важно давать не только детям, но и взрослым. Большой процент нашего населения, давайте говорить откровенно, вышел из деревень, сохранив патриархальное мышление и потребительское отношение к животным.
Сейчас я сама переехала жить в деревню и вижу, что отношение к животным катастрофическое.
У меня две собаки — обе с инвалидностью. Одна слепая, вторая без ноги. И я очень часто сталкиваюсь с тем, что ко мне подходят местные с лопатой и доброжелательным предложением: «Давай дадим собаке по голове, тебе же легче будет — кормить не надо». Или: «Давай переломаем ноги и бросим в реку, не будешь мучаться».
Они искренне верят, что помогают и предлагают здравое решение.
Конечно, в такие моменты сложно сохранять спокойствие. (Улыбается.)
Но нужно! Обязательно нужно доносить до людей свою позицию и объяснять им то, что знаешь сама.
Ведь за пределами города у людей зачастую даже нет представления о том, что такое стерилизация — как и денег на нее. Обычное дело: закопать приплод в землю или утопить в реке. Причем люди верят, что делают благое дело. И это страшно.
— Есть также мнение, что корень проблемы — в отсутствии связи между зоозащитниками, волонтерами. Из-за того, что все существуют сами по себе и тушат локальные пожары — и нет результата…
— Соглашусь, именно поэтому мы недавно провели первый масштабный съезд зоозащитников. Нам удалось познакомить людей между собой, сформулировать общие цели и прийти к идее создания ассоциации.
У нас ведь есть пример Всеукраинской ассоциации защиты животных. Мы знаем, насколько трудное положение в стране, но они присоединились к Европейским конвенциям и ввели закон о защите животных. Да, у них все еще масса проблем и голодных животных, но они бегают по улицам с желтыми бирками в ухе — привитые, стерилизованные. В стране нет установки на их уничтожение. Убийство в принципе не должно быть инструментом государственной политики.
Мы, кстати, запросили в Министерстве информации данные: выделяются ли государством средства на исследование вопроса, как влияет на популяцию бездомных животных эвтаназия.
Обещали эти данные предоставить. А пока их нет, мы изучили зарубежную статистику. И выяснили, что это не работает: когда количество убийств животных увеличивается — возрастает и количество приплодов в год. Природа саморегулируется.
Если же мы выпускаем стерилизованных животных, мы добиваемся цели и снижаем популяцию.
Если мыслить глобально: мне в принципе очень хочется снизить градус напряжения и насилия в нашем обществе.
— Вот, кстати, реакция многих на письмо Брижит была такой: «В стране и без животных много проблем, о людях бы подумали…»
— Это, на мой взгляд, стереотипное мышление. Я считаю, что жестокость к животным — первый шаг к жестокости по отношению к человеку. И если насилие применяют как инструмент для решения проблемы в отношении животных, почему мы должны ждать другого отношения к людям?..
Нам нужно настаивать на том, что каждая жизнь самоценна. Давайте потренируемся на животных — и отменим бессмысленную и жестокую эвтаназию здоровых существ.
Кстати, заметила: те, кто говорит о том, что «сначала нужно проблемы людей решать», почему-то по факту не выступают за права человека. Что касается меня, то я всегда рада пойти за тем, кто защищает права людей, и готова предложить свою помощь.
— Ольга, по опыту стран-соседок: за сколько лет мы можем решить проблему бездомных животных, если изменим подход?
— Недавно мы общались с представителями парламента Литвы и задавали тот же вопрос. У них процесс решения проблемы занял 7 лет. Сейчас ситуация практически идеальная: если на улице находят кошку или собаку, все понимают, что животное потеряно, и быстро находят хозяина.
Мы же можем повторить этот опыт, верно? По крайней мере попробовать это сделать.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы вернуться к теме, мы встретились с человеком, который наладил связь с «Фондом Брижит Бардо» и предлагает конкретные шаги для решения проблемы бездомных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)