Постройки из одинарного бруса для вашей дачи*

Мысли о даче часто посещают жителей мегаполисов, но от мечты о комфортном летнем отдыхе за городом нередко приходится отказываться из соображений экономии. Но так ли затратно по финансам и времени строительство садовых домов, беседок, бытовок и туалетов для дачи? Разбираемся в вопросе с экспертами компании «Лесок».

На рынке Беларуси появились готовые комплекты построек для дачи из одинарного бруса. Стоимость такого ноу-хау радует, но, правда ли, что объекты после сборки прочные и безопасные?

Действительно, компания «Лесок» предлагает купить бытовки, летние дома, туалеты и беседки в готовой комплектации. Остается лишь собрать постройку на участке. Обычно монтаж занимает 1-2 дня. Искать подвох только потому, что цена привлекательная, не стоит, этому факту есть вполне разумное объяснение.

Мы создаем объекты по типовым проектам, сокращаются расходы на услуги архитектора и инженеров. Но при желании возможен индивидуальный заказ или внесение корректировок в готовые макеты. Ассортимент комплектов домов, беседок, бытовок и туалетов достаточно большой, здесь и разная площадь, и планировка, и оптимальная толщина бруса.

При создании садовых домов и бытовок мы применяем брус 34х117 и 44х177 мм, беседок и туалетов - 27х117 мм. Прежде чем наладить массовое производство таких строений, мы сделали пробные проекты и на практике убедились, какие из них лучше по показателям цена-качество. Оптимальные проекты стали изготавливать в большом объеме.

Комплекты из одинарного бруса мы создаем на собственной производственной базе. В нашем распоряжении сушильные станки и фрезеровочное оборудование с точным резом. Кроме того, мы применяем качественную белорусскую древесину и сырье северных пород от надежных оптовых поставщиков. Затраты насколько возможно оптимизированы – это еще одна причина привлекательной цены на домокомплекты.

Чтобы убедиться, что стоимость садового дома, бытовки или дачной беседки действительно привлекательные, загляните в каталог и сравните со стоимостью профессионального или самостоятельного строительства аналогичных объектов.

Допустим, с ценой ситуация действительно в вашу пользу, но как постройки реагируют на низкую температуру, влагу, ветровую нагрузку? Не случится ли так, что после нескольких лет эксплуатации дом, бытовку или беседку придется менять?

Нужно понимать, что использовать для постоянного проживания в зимние месяцы такие дома и бытовки нельзя. Стены слишком тонкие, чтобы удерживать тепло, поэтому оборудование систем отопления нерационально. Это не критично, поскольку 80% дачников используют загородное жилье исключительно в сезон (с мая по октябрь). Этот факт и был взят на вооружение при разработке проектов и выборе толщины бруса.

За прочность построек беспокоиться не стоит. Пиломатериалы обрабатываем в сушильных камерах до оптимального уровня влажности. Сырость и минусовая температура не опасны. Брус не трескается, щели отсутствуют. Благодаря прочному прилеганию элементов (хорошая фрезеровка), постройки остаются непродуваемыми. Срок эксплуатации сооружений из одинарного бруса до 20 лет. Чтобы его продлить, брус покрываем специальными защитными составами.

Сколько стоит монтаж таких конструкций? Много ли времени отнимает процесс и можно ли справиться с задачей самостоятельно?

Затрат на монтаж может не быть (профессионалы просят 20% от стоимости объекта за сборку), справиться с задачей можно даже без опыта. За счет точного реза фрезеровочных станков все элементы идеально совместимы (система шип-паз). Каждый комплект реализуется с подробной инструкцией по сборке.

Не забываем, что при возведении таких построек не нужен сложный фундамент. Внутренняя и внешняя отделка таким домам не требуется. За счет небольшого веса конструкции усадки нет, эксплуатировать постройку можно сразу после сборки.

Монтаж стандартного проекта не занимает 1-2 дня. Это условный срок, можно выбрать дачный туалет в Минске, который собирается всего за несколько часов, или сложный проект дачного дома, с которым, не имея опыта, придется повозиться 3-4 дня. Все индивидуально, но в любом случае проблем быть не должно.

Фотографии домокомплектов из одинарного бруса после сборки можно посмотреть на сайте? Не проводите экскурсий, чтобы потенциальный заказчик мог увидеть объекты в готовом виде и оценить их качество при самостоятельном осмотре?

Компания «Лесок» открыла в Минске две выставочные площадки, где в собранном виде представлены объекты из одинарного бруса. Находятся они по адресам: проезд Масюковщина 2/3 и ул. Машиностроителей 32/2. Работают ежедневно. Здесь есть специалист, с которым можно проконсультироваться по вопросам строительства и сборки домокомплектов.

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