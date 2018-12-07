Детская площадка по индивидуальному проекту. На чем можно и нельзя экономить?*

Какой должна быть детская уличная площадка? Первый и главный критерий – безопасность, а вот набор элементов, форма, настил и другие «мелочи» уже на усмотрение производителей и родителей малышей, для которых такие конструкции приобретают. Как собрать удобный, интересный и недорогой игровой или спортивный комплекс, рассказывают эксперты компании Vikingwood – единственный в Беларуси производитель детских площадок на базе клееного бруса.

Детский комплекс должен быть безопасным. Мы привыкли, что во дворах многоквартирных домов долгое время были преимущественно металлические конструкции. Вы предлагаете другое решение – основа площадок из бруса. Это не идет в разрез с вопросом безопасности?

Заметьте, не просто брус, а клееный брус, а это большая разница. Игровые комплексы из дерева Vikingwood очень прочные. Технология производства основы для наших комплексов довольно сложная. Ламели сушатся, проклеиваются, прессуются и покрываются защитными составами. В итоге уровень надежности высокий, материал не боится температурных перепадов и влаги. По прочности клееный брус не уступает металлу, но натуральный материал экологичнее (клей на 98% состоит из органических компонентов) и не поддается коррозии. Кроме того, он не настывает и не накаляется, поэтому детям комфортно.

Ваши площадки узнаваемы во дворах Минска – дерево, яркие комплектующие, разноцветные тентованные крыши. Удивляет и интересная форма. Большая ли разница в цене между обычными площадками и теми, что созданы в виде кораблей, замков и ракет?

Вопрос цены не в дизайне, а в размерах и компонентах игровой или спортивной зоны. Не могут одинаково стоить скромный домик с качелями, скатом, лестницей и многофункциональный комплекс в виде корабля, в котором 1,5 десятка игровых элементов и спортивных снарядов. При желании заказчика дизайн можно разработать любой. Ориентироваться советуем на количество, возраст и интересы детей, которые будут играть на площадке.

Мы создаем проекты и для дворовых территорий, и для частных домов. Здесь нет абсолютно никаких сложностей. Загляните в каталог скатов для горок с фото и ценами, посмотрите раздел с качелями и другими элементами. После выбирайте наполнение и форму. Можно сразу заказать готовый проект, есть и такой раздел на нашем сайте.

Какие элементы вы предлагаете для комплектации игровых площадок? Насколько они прочные и безопасные? Судя по картинкам, они изготовлены из пластика?

Все элементы, которыми мы комплектуем уличные площадки, созданы из прочного HDPE пластика и стеклокомпозита. Материалы сертифицированы, надежные, безопасные, соответствуют критериям TUV и GS. Качели, лестницы, простые и фигурные скаты, горки с бортиками и без, стены для скалолазания и другие компоненты яркой расцветки, не выгорают на солнце и не становятся более хрупкими при морозе. Есть и антивандальные конструкции, стоят они дороже, зато отсутствует вероятность, что их повредят и придется производить замену.

К сожалению, в Минске и других городах Беларуси нет возможности купить такие комплектующие, поэтому приходится экспортировать их из России, Польши и Бельгии. Мы нашли надежных партнеров, теперь заказать детскую горку по выгодной цене для комплектации того или иного комплекса можно без труда. То, что изначально было проблемой, сегодня ею уже не является.

Вы предлагаете какое-то специальное покрытие при оборудовании детских площадок. Комплектовать им зоны отдыха для малышей обязательно?

Мы предлагаем два варианта основания под игровую площадку: деревянный настил из бруса, который укладывается на гальку и закрепляется с помощью гвоздей; покрытие из разноцветной спрессованной резины, оно не впитывает влагу, имеет антискользящий эффект, за счет упругости смягчает удар при падении ребенка.

Можно ли ваши комплексы устанавливать самостоятельно или лучше доверить эту задачу специалистам?

Можно. Наши мастера подскажут, как это сделать. Но помните, что речь идет о безопасности детей, ошибок быть не должно. Монтаж от профессионалов Vikingwood в Минске стоит недорого, так что решать вам.

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